Плейлист недели: Мозес Самни, Perfume Genius и Чарли XCX

Мозес Самни — «Bless Me»

Сонграйтер и певец Мозес Самни заявил о себе совсем недавно — в 2017 году, когда выпустил дебютную пластинку «Aromanticism». С тех пор он успел посотрудничать с The Cinematic Orchestra и выступить на разогреве у Джеймса Блейка. В этом году артист представил двойной альбом «Grae». В нем все прекрасно: Самни поет фальцетом под акустические инструменты.

Perfume Genius — «Describe»

Майк Адреас, более известный как Perfume Genius, вернулся с новым и, судя по всему, очередным гениальным альбомом «Immediately»: вместе с привычными любовными поп-балладами здесь соседствуют шугейз и нойз, а местами артист выдает меланхоличный эмбиент.

Slowthai — «Magic»

Вслед за треком «Enemy», вышедшим в прошлое воскресенье, британец Slowthai (настоящее имя Тайрон Фрепмтон) поделился синглом «Magic», спродюсированным Kenny Beats. В нем рэпер продолжает сводить счеты с врагами и дает ясно понять, что до скандального дебоша на премии NME ему нет дела.

Чарли XCX — «how i'm feeling now»

Певица Чарли XCX представила новый лонгплей «how i'm feeling now» — о чувствах во время пандемии. Спродюсировали работу Дилан Брэйди из дуэта 100 gecs, Дэнни Л. Харл и A.G. Cook. Предыдущий релиз артистки «Charli» вышел в сентября 2019 года.

«Созвездие отрезок» — «Елизавета»

«Надеваю балаклаву, назначаю встречу в пять» — остальные подробности в новой песне московской группы «Созвездие отрезок». «Созвездие отрезок» — еще один проект при участии Варвары Краминовой из «Хадн дадн».

Сабрина — «Курок»

Певица Сабрина продолжает создавать приятную и мелодичную поп-музыку. На этот раз — с более качественным продакшном от Вити Исаева и Fargo (Арутюн Тамамян). «Bibi» — дебютная пластинка исполнительницы. В прошлом году Сабрина выпустила мини-релиз «Этого не было».

Hurts — «Voices»

Британский поп-дуэт Hurts вернулся с первым за три года синглом «Voices». Вероятно, трек войдет в пятый полноформатный альбом группы, который запланирован на 2020 год. Свой первую студийную работу музыканты выпустили в 2010 году. В 2017-м Hurts представили четвертую пластинку «Desire».