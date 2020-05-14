«Родные дали клетки опухоли»: Путину рассказали о Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий с президентом России Владимиром Путиным рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Он отметил, что технологии, разработанные Институтом для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении звезды «Моей прекрасной няни». По словам профессора, в данном случае речь идет об использовании в лечении вирусов.

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«Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует», — цитирует его РИА «Новости».

Согласно Макарову, существует «довольно большой процент случаев», когда происходит ремиссия и люди возвращаются к нормальному образу жизни.

«Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие», — добавил он.

Также директор Института молекулярной биологии РАН сообщил о передаче в учреждение клеток опухоли заслуженной артистки России: «Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки».

В заключение он подчеркнул, что «пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию».

Первые сообщения о заболевании 49-летней Заворотнюк появились в СМИ в августе прошлого года. Уже в сентябре в прессе писали, что актрису, которой, как утверждалось, был диагностирован рак мозга, ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Долгое время родные артистки никак не комментировали сообщения о ее состоянии, однако ближе к концу 2019-го болезнь Анастасии все-таки получила подтверждение. В Instagram появился специальный аккаунт «Поддержка Заворотнюк», где близкие звезды периодически публикуют достоверную информацию о лечении, попутно опровергая слухи из сети. Его авторы, в частности, подчеркивали, что Заворотнюк никогда не была подключена к аппарату ИВЛ и не пребывала в состоянии «сопора».

В апреле этого года актриса впервые за долгое время ответила на комментарии в социальных сетях. Под постом, приуроченным к ее дню рождения, Заворотнюк со своего официального профиля поблагодарила супругу певца Стаса Михайлова Инну, отреагировавшую на запись. «Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — говорилось в сообщении Заворотнюк. Позднее она также ответила с благодарностями на сообщение Димы Билана.

Анастасия Заворотнюк наиболее известна по главной роли в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». Также на ее счету роли в таких проектах, как «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Служебный роман. Наше время» и других. Заслуженной артисткой России она стала в 2006 году.