Никто не верит: спин-офф «Людей икс» перенесли на лето

Премьера фильма «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна запланирована на 28 августа 2020 года, передает The Hollywood Reporter. Изначально спин-офф «Людей икс» должен был выйти на экраны еще 13 апреля 2018 года, но затем дату перенесли сначала на 22 февраля, а после — на 2 августа 2019-го. Супергеройская лента по итогу не вышла: по слухам, перенос был связан с досъемками нового персонажа, включенного в сюжет уже после основных съемок.

Планировалось, что долгожданный релиз состоится 3 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его решили отложить. Из-за постоянных переносов поклонники решили, что на показ «Новых мутантов» в кинотеатрах надеяться нет смысла, и многострадальная лента выйдет сразу на онлайн-платформах.

Тогда «Новые мутанты» на время появились в разделе Amazon в формате видео по запросу, однако, как сообщили источники издания, это была системная ошибка.

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«Новые мутанты» были сняты еще в 2017 году. В марте 2019 года после закрытия сделки Disney по покупке 21st Century Fox, в результате которой компания получила права на «Людей Икс», работу над фильмом приостановили. По словам самого режиссера Джоша Буна, к тому моменту спин-офф был готов уже на 75%.

«Нэйт [Ли], мой соавтор, и я, мы не видели его целый год. Мы занимались разными делами, о которых не думали год назад», — рассказал Бун в интервью Entertainment Weekly.

Несмотря на слухи о повторных съемках, по информации THR, их на самом деле не было. Картинка останется в значительной степени такой, какой ее видела аудитория на тестовых показах, но уже с готовыми спецэффектами.

В центре сюжета ленты — группа подростков-мутантов, которых сыграли Мэйси «Арья Старк» Уильямс, звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон, Аня Тейлор-Джой («Сплит») и другие. Персонажей держат на секретном объекте, чтобы помочь им разобраться в своих способностях. В один момент события выходят из-под контроля, и это место превращается в настоящий дом ужасов с демоническими существами.

Кроме того, Disney отложила выход мультфильма «Ron's Gone Wrong» о роботе с 26 февраля 2021 года на 23 апреля того же года. Лента заняла дату безымянного проекта 20th Century Studios, который теперь исчез из расписания. Полнометражный анимационный фильм режиссеров Алессандро Карлони и Жана-Филиппа Вине сосредоточится на ближайшем будущем, где на смену мобильным телефонам и прочим гаджетам придут роботы. В центре сюжета оказывается 11-летний Барни, который получает в подарок робота и осознает, что нашел себе настоящего друга.

Ранее киностудия Disney сообщила об остановке работы над проектами «Русалочка», «Один дома», «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо, а также «Питер Пэн и Венди» в связи с ограничениями безопасности, вызванными распространением эпидемии коронавируса. Из-за пандемии в Disney также приняли решение остановить работу над 16 пилотными проектами: «Приемный», «Большое небо», «Невесты», «Кухня Гарлема», «Домашняя экономика», «Теперь дети имеют значение», «Моя деревня», «Проспект», «Бунтарь» и другими.