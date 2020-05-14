«Вытащил пистолет»: Тодоренко рассказала об отношениях с тираном

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась своей историей отношений с тираном в большом интервью изданию «Медуза». Эти события происходили около десяти лет назад. По словам телезвезды, в то время у нее были отношения с очень ревнивым мужчиной. Она также отметила, что это является одним из признаков того, что человек способен прибегнуть к насилию.

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«Он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу. Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен. — говорила она.

— Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: «Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро».

Тодоренко призналась, что ее реакцией на этот поступок стала улыбка и фраза: «Ой, ну чего ты, ну перестань».

«Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что «ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет». И сейчас я думаю: господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?» — сказала она.

В ходе интервью Регина попыталась объяснить реакцию своего супруга Влада Топалова на случившийся ранее скандал с осуждением жертв домашнего насилия. Тогда экс-солист дуэта «Smash!!» угрожал и предлагал по-мужски разобраться особенно активным хейтерам в Instagram.

По словам Тодоренко, ее муж — очень импульсивный человек и сильно переживает из-за всей этой ситуации. «Так еще совпало, что у Влада в этот момент ушел из жизни очень близкий друг, он это болезненно переживал. Это был очень нервный и эмоционально трудный для него период, на многие вещи он тяжело реагировал», — пояснила она.

Когда речь зашла о финансовых потерях телеведущей в связи со скандалом (в СМИ неоднократно озвучивалась сумма 19 млн рублей — «Газета.Ru»), она заверила, что в итоге больше приобрела, чем потеряла.

«Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация», — сказала Регина.

Звезда шоу шоу «Орел и решка» также выразила надежду, что ее личный пример и выпущенный в начале мая фильм о домашнем насилии покажут каждой девушке, что можно «взять себя в свои же руки и выпутаться из любой сложной ситуации».

«Если я помогла кому-то сделать первый шаг и обратиться за помощью или выйти из отношений, где существовал риск для здоровья и жизни, для меня это гораздо больше, чем потерянные миллионы», — заявила она.

Продолжая тему примененных к ней в связи со скандалом санкций, Тодоренко с восхищением и благодарностью отметила, что ее основной работодатель — телеканал «Пятница» не бросил ее одну и не подхватил волну буллинга.

«Они меня защитили и поддержали во всех начинаниях, связанных с желанием исправить ситуацию. Николай Борисович Картозия (гендиректор телеканала «Пятница») позвонил мне и сказал «Ты держись. Мы с тобой. Все будет хорошо». Это были важные для меня в тот момент слова. Ни один проект не был закрыт. На этой неделе мы снимали, как и планировали», — сказала она, добавив, что хочет стать примером, демонстрирующим, как выйти из любой ужасной ситуации.