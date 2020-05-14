«Друзья», «Роковой патруль», и $15 за подписку: что готовит HBO Max

До запуска стриминга HBO Max осталось ровно две недели. Поднять сервис с нуля должен был эксклюзивный эпизод сериала «Друзья», но съемки отложили из-за пандемии коронавируса. Тем временем руководство уверено, что высокая стоимость ежемесячной подписки ($14,99 в месяц или около 1100 руб.) не отразится на количестве пользователей. Подход «качество, а не количество» стал для HBO Max ключевым. Хотя в распоряжении Warner Media содержится около 45 тыс. часов библиотечного контента, сервис располагает лишь 10 тыс.

Для сравнения: по количеству контента HBO Max значительно опережает Disney+ (3,34 тыс.) и Apple TV+ (меньше тысячи). В то же время с Netflix и Hulu онлайн-кинотеатр пока конкурировать не сможет: у стриминг-гигантов в сумме около 100 тыс. часов видео.

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Руководитель HBO Max Боб Гринблатт назвал такой подход частью стратегии, направленной на более персонализированное предложение. «Когда мы исключаем невостребованный контент, то от этого наше предложение смотрится только выгоднее», — цитирует его Variety.

На момент запуска HBO Max предлагает несколько оригинальных шоу, среди которых сериал «Личная жизнь» с Анной Кендрик в главной роли и документальная картина «В записи» («On the Record») про американскую музыкальную индустрию. Из-за ограничений на фоне Covid-19 производство 30 проектов были вынуждены приостановить. Сейчас у HBO Max в запасе многочасовая коллекция от Warner Bros. и Criterion, включая ситкомы и ТВ-шоу, фильмы Turner Broadcasting System, взрослая анимация Adult Swim и, конечно же, весь HBO. В частности, уже 27 мая зрителям будут доступны сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва» и «Южный Парк», более 2 тыс. фильмов, включая «Звезда родилась», «Джокер» и «Аквамен», и ряд сериалов, в том числе «Клан Сопрано» и «Игра престолов».

«У нас не было такой роскоши — тратить три-шесть месяцев на то, чтобы решить, какой продукт мы хотим создать, и каким должен или не должен быть сервис, — объяснял Боб Гринблатт. — Все наши решения должны были быть приняты быстро».

В 2018 году после приобретения AT&T компании Time Warner (Warner Bros., CNN и HBO) за $85 млрд корпорация обязалась инвестировать в HBO Max $4 млрд в течение следующих трех лет. Эта сумма касается только формирования библиотеки контента сервиса и не включает в себя инвестиции в технологическую инфраструктуру, маркетинг и привлечение подписчиков.

«AT&T — огромная компания. Они получили масштаб и финансовые ресурсы для поддержки платформы, ориентированной непосредственно на потребителя, — считает Джон Ходулик, аналитик UBS по телекоммуникациям, который работает в AT&T 20 лет. — Для них это правильно с точки зрения распределения капитала. Продолжите ли вы инвестировать в дистрибуцию, которая медленно умирает, или инвестируете во что-то более эффективное?Думаю, вы выберете второе».

Пока представители HBO Max надеются, что в течение нескольких лет сервис превратится в глобальную платформу для распространения контента WarnerMedia. Вместе с тем есть опасения, что сервис станет финансовым бременем для самого HBO. Из-за пандемии руководству компании пришлось перестраивать маркетинговые стратегии практически с нуля, виной тому во многом стал срыв планов по перезапуску «Друзей». Кроме того, весомым количеством оригинальных проектов HBO Max не сможет похвастается вплоть до начала 2021 года.

Другой вопрос вызывает цена подписки сервиса — она составляет $12 в месяц в первый год пользования и $15 после. Это один из самых дорогих ценников на рынке: у Apple TV+, Disney+ и Netflix она начинается от $4.99, $6,99 и $8.99 соответственно. Вместе с тем руководство HBO Max настаивает, что такая стоимость себя окупит. На днях компания объявила, что вознаграждением за эти деньги станет вторая волна оригинальных проектов, запланированная на лето 2020 года. В числе премьер — полнометражный фильм «An American Pickle» с Сетом Рогеном и второй сезон «Рокового патруля».

В будущем WarnerMedia планирует создать приложения для HBO Max и обновлять технические функции каждые шесть-восемь недель после запуска. Кроме того, компания готовится представить потоковый сервис на зарубежных рынках.

«Сейчас мы находимся в новой эре, где на первый план выходят интерактивные платформы, вроде Netflix, Amazon или HBO Max, — заметил бывший генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки. — У вас есть возможность увидеть весь контент в одном месте, а также переключаться между несколькими платформами с разными видами монетизации. Таким образом, вы предлагаете потребителям лучший контент по лучшей цене. Вот так это будет выглядеть в течение следующих нескольких лет».