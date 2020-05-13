Техника безопасности и изоляция: как Британия готовится к съемкам

Британские студии смогут приступить к съемкам фильмов и сериалов после того, как продюсеры разработают меры по обеспечению безопасности, передает Deadline. 13 мая в Великобритании начался первый этап выхода из карантина. Сначала на работу выйдут строители, сотрудники заводов и те, кто не могут трудиться удаленно.

Несмотря на то, что новостные программы продолжили выходить в обычном режиме, киноиндустрии и развлекательным ТВ-шоу повезло меньше. В частности, из-за ограничительных мер были отложены съемки таких хитов, как «Острые козырьки», «Половое воспитание», «Вызовите акушерку», «Ведьмак» и «По долгу службы».

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Кроме того, было заморожено производство высокобюджетных проектов «Русалочка» и «Бэтмен». О приостановке съемок новой адаптации Disney объявил в середине марта. Вместе с «Русалочкой» в список ожидания попали «Питер Пэн и Вэнди», историческая драма Ридли Скотта «Последний поединок» и триллер Гильермо дель Торо «Кошмарная аллея».

Возвращение производства будет чревато последствиями, считают эксперты. В настоящий момент британская комиссия по кинематографии разрабатывает меры безопасности для высококачественных британских фильмов и телевизионных проектов. Меры будут включать в себя предварительную подготовку согласно технике безопасности и прохождение теста по итогу, а также изоляцию иностранцев на площадке.

Из-за пандемии коронавируса премьеру нового «Бэтмена» перенесли на октябрь 2021 года. В недавнем интервью GQ исполнитель главной роли Роберт Паттинсон рассказал, что подготовка к съемкам помогает ему справиться с самоизоляцией. Актер также отметил, что нашел «пробелы» в образе Брюса Уэйна, которые попытается заполнить.

«На днях я смотрел видео о создании «Бэтмена и Робина». Уже тогда Джордж Клуни говорил, что его беспокоит тот факт, что это готовый персонаж, что многое из того, что вы должны показать, уже было показано. А ведь это 1996, 1997 год? — отметил Паттинсон. — Вы видели его облегченную версию, вы видели его несколько измученную версию, его, так сказать, более животную версию. И эта загадка достойна того, чтобы поразмышлять: «Где мое открытие?»

Ранее венгерская компания Mid Atlantic Films и чешская Stillking Films, клиентами которых являются Warner Bros., 20th Century Fox и Sony, рассчитывают возобновить сотрудничество с международными коллегами ближе к июню 2020 года, чтобы приступить к съемкам в сентябре.

В Чехии, одной из самых удобных для кинопроизводства стран, снимать меры из-за Covid-19 начали еще 24 апреля, когда был отменен запрет на выезд за границу.

«Все шоу, отложенные из-за карантина, уже составляют календари на основе своих ожиданий, — приводит слова Адама Гудмана из Mid Atlantic Variety. — Мы надеемся, что мировое производство скоро вернется в регион, так как ограничения на въезд сняты и экономическая активность постепенно набирает обороты».

В Венгрии и Чехии кинопроизводство было приостановлено в марте этого года. В частности, стриминговый сервис Disney поставил на паузу съемки в Праге предстоящего сериала «Сокол и зимний солдат» для стримингового сервиса. Таким же образом поступили Sony и Amazon Studios со вторым сезоном «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях.