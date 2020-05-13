«Сами уговаривали»: Дробыша и Самбурскую обвинили в плагиате

Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на музыкального продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую из-за предполагаемого нарушения авторских прав, сообщает телеграм-канал Mash. Она обвинила обоих в присвоении ее стихотворения «Мечта» — якобы именно оно легло в основу песни «Старая», которую Самбурская записала при поддержке Дробыша. Отмечает, что истица рассчитывает взыскать 1,5 млн рублей с предполагаемых нарушителей авторских прав.

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«Мечтают подруги [заниматься сексом] в Турции, / Мечтают о сиськах, чтоб мальчикам нравиться… / Тупые банальные курицы. / Я вот мечтаю состариться», — так звучит начало стихотворения Рыбачук и первый куплет песни «Старая».

Комментируя ситуацию в беседе с изданием «Подъем», Дробыш заверил, что никакой «кражи» стихов не было.

Он подчеркнул, что поэтесса и композитор «уговаривали песню сделать», а позже автор стихов отказалась подписать соответствующие документы. Продюсер заявил, что это случилось уже после того, как песня была записана.

«Песня оформлена на нее, никто ничего не воровал, — отметил он. — Такие песни — ничего не случится, если они вообще не будут существовать».

Сама Самбурская не стала комментировать скандал. Неделей ранее она продемонстрировала в Instagram, что и сама способна сочинять похожие стихи.

«Сижу, страдаю, в таз засунув ноги / Хотела рядом быть, но ты ушел / Желаю глазом глянуть на ту бабу / Которую ты там себе нашел / Пускай она не будет молодая / Пусть и готовить не умеет, как и я / И были б у нее кривые ноги / Тогда бы успокоилася я / Мозги хочу я чтоб она твои носила / Туда-сюда-обратно круглый год / Тогда поймешь какая я другая, придешь, обнимешь и мы сделаем приплод», — поделилась своим творчеством актриса.

Напомним, что в прошлом месяце Самбурская поддержала телеведущую Регину Тодоренко, неосторожно высказавшуюся в адрес жертв домашнего насилия. Тогда актриса выразила мнение, что в действительности женщины часто бывают сами виновны в примененном к ним насилии. Вместе с тем она раскритиковала публичных личностей, которые выносят в соцсети нелицеприятные подробности своей личной жизни.

Однако вскоре после этого Самбурская выложила у себя в блоге ролик, на котором она в слезах сообщила о том, что ее избил близкий друг.

«Ну в общем, я об этом говорила неоднократно, кто не понял, сейчас начнут злорадствовать и плясать на костях. Так вот, если есть вариант от этого абьюзера свалить — валите. Я — свалила. Слава богу, хоть нос не сломал», — сказала актриса, оставив в тайне имя своего обидчика.

Самбурская пояснила, что не намерена «собирать хайп» на этой ситуации. «Такой пиар — это не моя тема», — подчеркнула она.

Знаменитость также добавила, что считает мужчин, избивающих женщин, слабаками, поскольку они могут самоутверждаться только за счет того, что имеют превосходство в физической силе. Актриса также заверила подписчиков в том, что не провоцировала мужчина и «не выпрашивала» подобного обращения. В ответ на это многие подписчики Самбурской стали писать ей в комментариях, что этот ролик выглядит как «неуместное глумление» и лучше бы она ничего не выкладывала. Другие восприняли видео как попытку очистить репутацию после скандала с Тодоренко, остальные же приняли все за чистую монету и стали поддерживать актрису с ее «волевым решением».