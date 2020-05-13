«Забирают еду у детей»: рэпера-зека обидел отказ принять деньги

Рэпер Tekashi69 обрушился на благотворительный фонд за отказ принять деньги

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Американский рэпер 6ix9ine резко отреагировал на отказ благотворительного фонда «No Kid Hungry» принять его пожертвование в размере в $200 тыс. Музыкант назвал этот поступок жестоким и обвинил организацию в том, что она «забирает еду из ртов невинных детей».

Недавно вышедший из тюрьмы американский рэпер Даниэль Эрнандес, более известный как 6ix9ine или Tekashi69, пожертвовал в благотворительный фонд «No Kid Hungry» $200 тыс. Однако организация отказалась принять средства от преступника. Такой ответ привел эксцентричного музыканта в бешенство.

«NKH лучше заберет еду из ртов этих невинных детей — никогда не видел ничего более жестокого.

В то время как многие могут утверждать, что фонд твердо стоит на своих похвальных принципах, другие могут в равной степени утверждать, что деньги — это деньги, и если парень хочет раскошелиться на кучу денег ради хорошего дела, то почему просто не взять их?» — приводит его слова портал TMZ.

Возвращение рэпера в соцсети на прошлой неделе принесло ему немалые деньги. Согласно близким к музыканту источникам, премьера его нового трека «Gooba», а также запуск нового мерча, который он продвигал в Instargam, менее чем за неделю пополнили его состояние почти на $2 млн. Такой успех вдохновил 24-летнего артиста поделиться деньгами с голодающими детьми Америки. Однако представители фонда заявили, что благодарны за щедрое предложение Эрнандеса, но вынуждены от него отказаться.

«Политика нашей ориентированной на детей организации заключается в отказе финансирования от доноров, чья деятельность не соответствует нашим ценностям», — гласило заявление руководства фонда.

В начале мая Эрнандес откликнулся на высказывание мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти о неких «наградах», которые достанутся жителям города, сообщившим властям о нарушителях карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Тогда музыкант написал у себя в Instagram, что уже «спешит на помощь» градоначальнику. Эта публикация в его официальном аккаунте стала первой за несколько лет — в последний раз он что-то постил еще до своего ареста в 2018 году.

Напомним, что скандальному рэперу грозил внушительный тюремный срок — вплоть до 47 лет лишения свободы. В итоге для него все обернулось не так страшно — молодой музыкант пошел на сделку со следствием, дав показания против участников собственной преступной группировки Nine Trey Gangsta Bloods. С тех пор многие коллеги артиста по рэп-индустрии открыто называют его «стукачом» и «крысой».

В декабре прошлого года Эрнандесу был вынесен приговор — ему дали два года тюрьмы за рэкет, незаконный оборот наркотиков и причастность к покушениям на убийство. Он должен был оказаться на свободе уже в конце 2020 года, поскольку в ходе следствия он больше года провел в изоляторе.

Однако пандемия COVID-19 помогла рэперу покинуть тюрьму еще раньше: из-за риска заражения в заключении музыканта перевели на домашний арест до окончания срока. Подобная привилегия досталась хип-хоп-исполнителю после многочисленных публичных обращений к судьям, в которых его адвокат обращал внимание на то, что Эрнандес страдает от астмы и для него заражение может обернуться серьезными последствиями. Юрист также подчеркивал, что у его подзащитного появилась одышка, а в конце предыдущего года у него был диагностирован бронхит.