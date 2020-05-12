«Абсолютно нерентабельно»: что станет с музеями после карантина

Министерство культуры России разослало в правительство дорожные карты, в которых изложило «не просто видение ситуации» с музеями, театрами и библиотеками в стране, а детально проработанные совместно с лидерами отрасли сроки постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с режимом самоизоляции. Об этом заявила «Известиям» заместитель главы ведомства Алла Манилова.

«Точка отсчета возобновления работы музеев — полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев — середина июля», — сказала она.

Манилова также отметила, что число посетителей должно быть ограничено до объявления полного окончания пандемии коронавируса. Желающие смогут приобрести билеты на те или иные мероприятия в режиме онлайн, а допустимое число посетителей будет формироваться в соответствии с возможностями помещения — исходя из требования о соблюдении дистанции.

Реклама

«Музеям необходимо сделать ставку на самые яркие проекты, отказавшись от всего, что сегодня не приоритетно и излишне затратно. Провести тотальную дезинфекцию всех помещений, причем в несколько этапов. Произвести закупки всех необходимых средств защиты сотрудников и посетителей», — добавила замглавы министерства.

По ее словам, в публичных помещениях будут размещены специальные таблички с информацией и наборы с санитайзерами, а на полу планируется нанести разметку на протяжении всего маршрута осмотра выставки.

Как рассказала Манилова, первым федеральным заведением, которое в «пилотном» режиме введет соответствующие меры, станет ГМИИ им. А.С. Пушкина, чья руководительница Марина Лошак представила свои собственные идеи того, как должен поступать музей на каждом из этапов, изложенных в дорожной карте.

«Пока не будет создана вакцина от коронавируса, нам придется работать в новом режиме, с целым рядом предосторожностей. На первом этапе в музей будут пускать ограниченное число людей по предварительной регистрации. Они все должны быть снабжены масками и перчатками, на входе будем всем измерять температуру», — заявила Лошак.

Она также добавила, что такой режим работы сделает саму деятельность ГМИИ «абсолютно нерентабельной».

«Заработать на этом денег музей не сможет, его содержание будет стоить больше. Но музеи для того и существуют, чтобы люди могли в них прийти», — сказала Лошак, назвав «социокультурным долгом» помощь людям в возвращении к привычной жизни.

Одним из нововведений в работе ГМИИ станет исключение из графика дежурств в выставочных залах смотрителей старше 65 лет на время сохранения эпидемиологической угрозы. Специально для них будут отведены «другие участки работы». Манилова, в свою очередь, назвала «абсолютно здравым» решение ограничить 60 годами возраст работников гардероба, которые физически контактируют с посетителями.

Параллельно директор Русского музея Владимир Гусев выразил озабоченность тем, как будут применяться новые правила в условиях организации самих заведений культуры.

«Один зал вмещает 50 человек, а соседний, допустим, 10. Что с этим делать? Где создавать зоны накопления посетителей, чтобы они не сталкивались? Кто будет регулировать зрительский поток? Ведь человек привык к свободному перемещению по музею. Заинтересовался картиной на противоположной стене — двинулся к ней», — пояснил Гусев.

Основатель московского музея Анатолия Зверева «AZ» Наталия Опалева решила пойти на введение двухчасовых сеансов, в ходе которых выставку смогли бы одновременно осматривать 20-25 человек одновременно, несмотря на признаваемую убыточность подобного шага.

Министерство культуры также выступило в поддержку ценовой политики, проводимой российскими музеями, которые не пошли по пути повышения цен, а наоборот стали искать другие возможности повышения спроса, такие как продажа билетов с открытой датой на весь год вперед по специальным ценам.

В ведомстве порекомендовали при первой возможности вернуться к работе даже в ограниченном формате, который пока что диктуют условия, не дожидаясь официального объявления о завершении пандемии, так как это станет началом возвращения к нормальной музейной жизни. Окончательное решение о возвращении к нормальному формату деятельности министерство будет принимать вместе с региональным руководством и Роспотребнадзором.