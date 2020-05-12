Застрелили в День матери: звезду рэпа убили в Бруклине

В США убили известного рэпера Nick Blixky (настоящее имя — Никалус Томпсон), передает CNN. По информации источника, инцидент произошел 10 мая в Бруклине, 21-летний музыкант был застрелен в четырех кварталах от своего дома.

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На данный момент известно, что артист был найден без сознания с огнестрельными ранениями в туловище и ягодице. Позднее его доставили в госпиталь, где вскоре была констатирована смерть. Согласно властям, рэпер был обнаружен правоохранителями после того, как в полицию поступили звонки о стрельбе в районе происшествия.

Факт убийства музыканта в настоящее время расследуется, никаких арестов по этому делу полицейские до сих пор не проводили. По словам одного из свидетелей, в Томпсона была произведено не менее семи выстрелов.

Как отмечает Daily Mail, сейчас следователи выясняют мотив убийства. В прошлом музыканта дважды арестовывали — за хранение оружия и наркотиков. Оба инцидента датированы 2018 годом.

Nick Blixky, заявивший о себе синглом «Drive The Boat» (YouTube-клип на этот трек, вышедший в начале 2020 года, собрал более 2,4 млн просмотров), известен по сотрудничеству с одним из главных лиц бруклинской дрилл-сцены 22Gz. Всего за несколько часов до гибели он анонсировал в своем Instagram-аккаунте дебютный микстейп «Different Timin» — артист собирался опубликовать релиз уже в июне.

Комментируя убийство Томпсона, 22Gz назвал его «одним из самых верных друзей», а также пообещал никогда не забывать погибшего.

«Я хотел бы быть там, чтобы спасти тебя. Следи за нами [с небес], я люблю тебя», — написал он в соцсетях.

Другой коллега Nick Blixky — Marz Money — отметил, что у Томпсона была «многообещающая карьера», а также напомнил, что 10 мая, когда был убит его друг, в США праздновался День матери.

«Я знал Ника с детства. <... Я был поклонником его музыки и хотел помочь, а он всего принимал советы. <...> В эту эпоху молодых людей сложно заставить слушать и доверять, однако он верил в меня. <... Я получил возможность помочь ему с его альбомом и ждал этого проекта. К сожалению, произошла трагедия — он был застрелен в День матери и всего спустя несколько часов после объявления об альбоме», — заявил Marz Money.

В марте прошлого года в США был убит другой известный рэпер — Nipsey Hussle.

Его застрелили перед входом в магазин одежды, которым владел 33-летний музыкант. Позднее — в ходе расследования инцидента — был арестован предполагаемый убийца. Согласно следствию, нападавший внезапно открыл огонь по музыканту и еще двум мужчинам, которым удалось выжить, тогда как Nipsey Hussle получил критические ранения в голову и корпус. Известно, что в день нападения преступник несколько раз подходил к жертвам и общался с ними. Впоследствии он вернулся к ним с пистолетом и совершил серию выстрелов, после чего скрылся.

Менее чем за год до гибели Nipsey Hussle хип-хоп-индустрия потеряла в результате убийства свою, возможно, главную молодую звезду — 20-летнего XXXTentacion.

Артиста, имевшего проблемы с законом из-за насилия, застрелили при попытке ограбления. Впоследствии XXXTentacion был включен в список Forbes, в который вошли самые «высокооплачиваемые» мертвые знаменитости. В конце 2019-го он также оставался самым прослушиваемым среди всех умерших артистов США.