«Это не миф»: Влад Соколовский заразился коронавирусом

Российский певец Влад Соколовский сообщил о том, что у него подтвердился коронавирус. Это заявление он сделал в своем Instagram-аккаунте. По словам экс-солиста группы «БиС», на неделе у него появился «странный отхаркивающий кашель с мокротой», а также высокая температура, державшаяся в течение трех дней.

«В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно, — сообщил он. — Через два дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома».%

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Также артист сообщил о том, что у него появились проблемы с кишечником — «он встал на двое суток, и было реально больно». Музыкант уточнил, что это является одним из симптомов вируса.

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Кроме того, Соколовский подчеркнул, что первым делом предупредил всех, с кем контактировал за последние пару недель. По словам певца, он виделся с ограниченным кругом лиц, которые заверили его в том, что соблюдали правила безопасности.

«Самое важное для меня, что я ни с кем не виделся до встречи с Мией (дочь музыканта — «Газета.Ru») и приехал к ней на той неделе прямиком с дачи. Я сделал так специально, зная, что после у меня будет встреча, которая, видимо, и подвергла меня этому риску, — написал он. — Мои данные поступили в Роспотребнадзор, и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач, и я буду изолирован на две недели».

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Выпускник «Фабрики звезд» также отметил, что в настоящий момент он не понимает, есть ли у него пневмония. По его словам, симптомы присутствуют, но для того, чтобы ее подтвердить или исключить — необходимо сделать КТ.

«В обычной поликлинике мне ее не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями... Сделать я могу только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить», — поделился 28-летний артист.

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В заключение Соколовский обратился к подписчикам с просьбой максимально серьезно отнестись к проблеме и на его примере убедиться в том, что это не миф. Артист убежден, что решением сложившейся ситуации является самоизоляция.

«Мой позитив всегда останется со мной, поэтому поднимать вам настроение онлайн мне никто не запретит, так что держим связь», — добавил он.

Признание музыканта было неоднозначно воспринято среди подписчиков. Многие выразили свою обеспокоенность, сочувствовали и желали скорейшего выздоровления. При этом некоторые пользователи усомнилось в правдивости публикации.

«Все больше «звезд» им заражаются на самоизоляции, которая уже 1,5 месяца длится. Значит, вы тусите, а не сидите дома» ; «Несмотря на то, что вы очень старались сделать грустное и больное лицо в свежих «сторис» — вид у вас вполне цветущий, люди после нескольких дней высокой температуры так не выглядят», — писали комментаторы.

Позже Соколовский опубликовал в «сторис» несколько роликов, в которых поблагодарил всех «неравнодушных и адекватных» подписчиков.