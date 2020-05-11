«Денег не было»: Максакова судится за квартиру убитого мужа

Мария Максакова потребовала вернуть ей квартиру в Москве

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Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова хочет через суд признать недействительной доверенность на квартиру, выписанную своей падчерице, которая оформила продажу жилплощади находясь, по мнению матери, под воздействием наркотических веществ.

Тверской районный суд зарегистрировал иск экс-депутата российской Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой к бывшей жене ее супруга Дениса Вороненкова из-за продажи квартиры в Москва-Сити, заседание по делу было назначено на 26 мая.

Речь идет об апартаментах Максаковой, доверенность на которые она в 2017 году оформила на дочь Вороненкова Екатерину, которая также значится ответчиком по ее иску. Как пишет Starhit, находившаяся в дружеских отношениях с мачехой девушка заключила сделку о продаже жилплощади экс-главе СК Одинцовского района Московской области Денису Панаитову за 38 млн рублей.

Максакова не получила никаких денег с продажи квартиры и предположила, что Екатерина могла согласиться продать квартиру будучи в состоянии наркотического опьянения, которым экс-депутат и объяснила доверие девушки к покупателю, который был знаком с Вороненковым.

Певица также обратила внимание, что и сама она оформила доверенность во время своего переезда на Украину, когда находилась в серьезной депрессии. Учитывая эти детали, она попросила суд признать недействительной доверенность, выписанную дочери своего бывшего мужа.

В 2019 году Максакова выступила в эфире российского телевидения с обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила провести проверку в отношении Панаитова в связи с подозрением в причастности к убийству Вороненкова, а само дело взять под личный контроль.

«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ», — сказала она.

В эфире также было продемонстрировано видео ее встречи с Панаитовым, снятое скрытой камерой.

«Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы», — говорит ей Панаитов, упоминая также о неких «договоренностях с человеком».

По словам певицы, вместо московской квартиры они с Екатериной ничего не получили, а у ее падчерицы на руках оказалась лишь расписка «о том, что она получила 38 млн рублей. Позднее девушка заявила, что «ничего этого не было», а сама она находилась под воздействием «наркотических и психотропных веществ». Максакова также подчеркнула, что Панаитов запугивал дочь ее бывшего мужа, которая «пропала после подписания документов».

Экс-депутат призналась, что серьезно обеспокоена судьбой своей падчерицы, так как от той не было сообщений на протяжении нескольких месяцев и по слухам девушка находилась в наркологическом центре.

«Я боюсь, что ее могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали», — сказала она.

Денис Вороненков был убит в центре Киева весной 2017 года, после их переезда на Украину по политическим причинам. Его убийца был смертельно ранен в перестрелке с телохранителем экс-депутата и умер в больнице. Следствие пришло к выводу, что убийство было заказано бывшим гражданским мужем Максаковой, бизнесменом Владимиром Тюриным.

Ранее суд отказался удовлетворить иск Максаковой о признании недействительным договора о дарении квартиры в Сокольниках, которую Вороненков покупал, состоя в предыдущем браке.