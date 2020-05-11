«Денег не было»: Максакова судится за квартиру убитого мужа

Тверской районный суд зарегистрировал иск экс-депутата российской Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой к бывшей жене ее супруга Дениса Вороненкова из-за продажи квартиры в Москва-Сити, заседание по делу было назначено на 26 мая.

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Речь идет об апартаментах Максаковой, доверенность на которые она в 2017 году оформила на дочь Вороненкова Екатерину, которая также значится ответчиком по ее иску. Как пишет Starhit, находившаяся в дружеских отношениях с мачехой девушка заключила сделку о продаже жилплощади экс-главе СК Одинцовского района Московской области Денису Панаитову за 38 млн рублей.

Максакова не получила никаких денег с продажи квартиры и предположила, что Екатерина могла согласиться продать квартиру будучи в состоянии наркотического опьянения, которым экс-депутат и объяснила доверие девушки к покупателю, который был знаком с Вороненковым.

Певица также обратила внимание, что и сама она оформила доверенность во время своего переезда на Украину, когда находилась в серьезной депрессии. Учитывая эти детали, она попросила суд признать недействительной доверенность, выписанную дочери своего бывшего мужа.

В 2019 году Максакова выступила в эфире российского телевидения с обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила провести проверку в отношении Панаитова в связи с подозрением в причастности к убийству Вороненкова, а само дело взять под личный контроль.

«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ», — сказала она.

В эфире также было продемонстрировано видео ее встречи с Панаитовым, снятое скрытой камерой.

«Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы», — говорит ей Панаитов, упоминая также о неких «договоренностях с человеком».

По словам певицы, вместо московской квартиры они с Екатериной ничего не получили, а у ее падчерицы на руках оказалась лишь расписка «о том, что она получила 38 млн рублей. Позднее девушка заявила, что «ничего этого не было», а сама она находилась под воздействием «наркотических и психотропных веществ». Максакова также подчеркнула, что Панаитов запугивал дочь ее бывшего мужа, которая «пропала после подписания документов».

Экс-депутат призналась, что серьезно обеспокоена судьбой своей падчерицы, так как от той не было сообщений на протяжении нескольких месяцев и по слухам девушка находилась в наркологическом центре.

«Я боюсь, что ее могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали», — сказала она.

Денис Вороненков был убит в центре Киева весной 2017 года, после их переезда на Украину по политическим причинам. Его убийца был смертельно ранен в перестрелке с телохранителем экс-депутата и умер в больнице. Следствие пришло к выводу, что убийство было заказано бывшим гражданским мужем Максаковой, бизнесменом Владимиром Тюриным.

Ранее суд отказался удовлетворить иск Максаковой о признании недействительным договора о дарении квартиры в Сокольниках, которую Вороненков покупал, состоя в предыдущем браке.