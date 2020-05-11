«Стыдитесь быть украинкой?» Куриленко затравили за тест ДНК

Уроженка Запорожья Ольга Куриленко попросила своих поклонников не считать ее украинкой. По словам актрисы, ее предки были русскими, белорусами и поляками.

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«Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот, я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет, — написала Куриленко в комментариях к своему посту в Instagram. — Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась».

Ранее актриса поздравила жителей Европы и стран бывшего СССР с Днем Победы под фотографией своего сына, рисующего красную звезду на картонном танке.

«Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!» — написала она.

Украинские пользователи оставили под постом множество комментариев с вопросами о том, кого Куриленко считает «нашими». Она ответила, что имеет в виду всех граждан стран бывшего СССР. «Чтобы все не перечислять, я написала «наших». Так короче», — объяснила знаменитость.

Когда один из пользователей спросил, причисляет ли актриса себя к украинцам, она неожиданно ответила, что нет.

«Я не украинка, я славянка», — заявила Куриленко.

Этот комментарий спровоцировал поток негативных высказываний от украинцев, которые заявили, что разочаровались в актрисе. По словам фанатов Куриленко, они гордились своей соотечественницей и были очень расстроены ее заявлением.

«Как хорошо, что вы считаете себя русской. Я бы не хотела быть с вами одной крови. Тот, кто забывает свою историю и откуда он, не стоит, чтобы его уважали», «Я так понимаю, «наши» — это русские, а миллионы украинцев, отдавших жизнь за вас, не достойны памяти и уважения?», «Олечка, нет такой национальности — славянка». Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите», «Ольга разочаровала! Отписываюсь! Она не украинка!», — возмутились пользователи.

Сначала Куриленко отвечала на некоторые комментарии, а затем ответила всем недоброжелателям отдельным сообщением.

«Отвечу один раз всем тем, кто пишет здесь неадекватные гадости: и я о вас такого же мнения! То, что для вас я, вы есть для меня!» — написала актриса.

Многие подписчики поддержали ее и напомнили, что победа над нацизмом строилась гражданами многих стран. По их словам, назвать их «нашими» на русском языке было более уместно, потому что на нем говорят многие представители бывшего СССР.

«Два моих деда воевали с фашизмом. И в этой войне фашизм был побежден армией рабочих и крестьян. Простыми работягами и их женами, нашими людьми. Да да именно так. В этой войне кто вставал на сторону противоположную фашистам-гитлеровцам — это и были «наши». Белорусы, русские, украинцам, евреи, поляки, чехи... Оля, ты молодец. Ты наша», «Спасибо за поздравления, и вас с праздником Великой Победы! Прочла комментарии от украинцев и так стыдно и горько за них, надеюсь что таких меньшинство», — написали поклонники актрисы.

На следующий день после публикации поста Куриленко снова обратилась к подписчикам. Актриса уточнила, что не затрагивала в своих высказываниях политику и не говорила, что не любит украинцев или отрекается от своей родины.

«А вот если у вас пробуждается автоматическая ненависть ко мне только из-за того, что во мне нет украинской крови, то это многое говорит о вас! Ненависть людей за их этническое происхождение называется расизмом. И в цивилизованном мире, насколько я знаю, расизм преследуется», — заявила Куриленко.

Также она заявила, что любит Украину, и посоветовала недоброжелателям «научиться читать».