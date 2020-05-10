Неделя с Okko: Чулпан Хаматова в Театре Наций и двойной Марк Руффало

Фильмы

Второй фильм лауреата «Оскара» Пон Чжун Хо «Воспоминания об убийстве» стал настоящим прорывом в карьере тогда еще молодого режиссера. Картина частично основана на знаменитом деле хвасонского маньяка, убившего десятки девушек, но дает свою вольную интерпретацию страшных событий на рубеже 80-х — 90-х годов. Любопытно, что реальность оказалась ничуть не менее интригующей, чем кино. Убийцу смогли вычислить только в 2019 году благодаря анализу ДНК. Оказалось, что он уже сидит в тюрьме на пожизненном сроке с 1994 года за убийство родственницы. Осенью прошлого года он признался в своих страшных деяниях.

close Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве» (2003) Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве» (2003) CJ Entertainment

Хоррор голландского режиссера Лодевейка Крейнса «Преследование» по завязке напоминает полнометражный дебют Стивена Спилберга «Дуэль». По сюжету молодая семья путешествует на автомобиле, и однажды отец, находящийся за рулем, совершает опасный маневр на дороге с целью обогнать минивэн. Как итог, водитель минивэна начинает долгое преследование семьи и превращает отдых в борьбу за выживание.

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Долгожданное продолжение аниме-хита «Код Гиас» 2006 года «Код Гиас: Лелуш воскресший» рассказывает о событиях, произошедших через два года после восстания британского принца Лелуша в мире тоталитарного будущего. В полнометражном анимационном фильме на экран вернутся полюбившиеся фанатам герои, и нам расскажут о судьбе Наннали, Судзаку и конечно же С.С с Лелушем.

close Кадр из мультфильма «Код Гиас: Лелуш Воскресший» (2019) Кадр из мультфильма «Код Гиас: Лелуш Воскресший» (2019) Sunrise Inc.

Сборник лучших короткометражек, участвовавших в прошлогоднем Каннском фестивале, «Канны-2019. Короткий метр». Лучшим короткометражным фильмом стал «Расстояние между нами и небом» греческого автора Василиса Кекатоса, а особый приз жюри достался работе аргентинки Августины Сан Мартин «Бог монстров».

Скандинавский детектив «Отель для самоубийц» рассказывает о страховом агенте, расследующем загадочные обстоятельства смерти человека. Поиски приводят его в загадочную гостиницу. Главную роль в фильме сыграл небезызвестный Николай Костер-Вальдау, которого все знают по роли Джейми Ланнистера в «Игре престолов».

close Кадр из фильма «Отель для самоубийц» (2019) Кадр из фильма «Отель для самоубийц» (2019) Charades

Последний хоррор популяризатора жанра Святослава Подгаевского «Яга. Кошмар темного леса» связывает знакомого каждому народного персонажа Бабу Ягу с современностью. В фильме она охотится на детей, чьи семьи проживают в квартале из новостроек, расположенном по соседству с большим лесом. Подгаевский продолжает вплетать русские народные мотивы в сегодняшний день, как он это уже делал в «Русалке» и «Невесте». Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru».

Сериалы

Драматический сериал HBO «Я знаю, что это правда» сразу привлекает внимание тем, что звезда Голливуда первой величины Марк Руффало сыграл в нем две роли — близнецов Доминика и Томаса Бердси. Доминик вспоминает о сложных взаимоотношениях со своим братом, страдающим шизофренией. Компанию Марку Руффало составил мощный звездный каст — Мелисса Лео, Джульетт Льюис, Имоджен Путс, Рози О'Доннелл и Брюс Гринвуд. Мини-сериал доступен по подписке «Сериалы Amediateka».

close Кадр из сериала «Я знаю, что это правда» (2020) Кадр из сериала «Я знаю, что это правда» (2020) HBO

Абсолютный хит этого года — сериал Hulu «Программисты» знаменитого писателя и сценариста Алекса Гарленда, который уже зарекомендовал себя в кинематографе своими режиссерскими работами «Из машины» и «Аннигиляция». «Программисты» — полностью авторский проект Гарленда, в котором он выступил шоураннером, режиссером и сценаристом. Это некая помесь Кубрика и Тарковского в научно-фантастической обертке и, как всегда у Гарленда, радующая глаз неповторимым визуалом. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

close Кадр из сериала «Программисты» (2020) Кадр из сериала «Программисты» (2020) DNA Films

Обладатель премии «Сатурн» 2017 года сериал «11.22.63» представляет собой экранизацию одноименного романа Стивена Кинга. Его название — это дата убийства президента Джона Кеннеди. По сюжету учитель английского в исполнении Джеймса Франко обнаруживает пространственно-временную дыру, через которую отправляется в лето 1963 года, за несколько месяцев до убийства Кеннеди. Он прилагает все силы, чтобы спасти президента и изменить ход истории.

Еще одна новинка HBO — сериал «Бетти», рассказывающий о группе девушек, которые увлекаются скейтбордингом и ни в чем не уступают парням. Автором выступила Кристал Мозелл, снявшая в 2018 году успешный полнометражный фильм «Скейт-кухня». «Бетти» — это спин-офф картины, который включает в себя почти весь каст оригинального фильма.

close Кадр из сериала «Бетти» (2020) Кадр из сериала «Бетти» (2020) Untitled Entertainment

Главная звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус приглашает зрителей в поездку по Америке на своем байке. В каждом эпизоде документального сериала «По дороге с Норманом Ридусом» главный герой приглашает селебрити, проезжает с ним определенное расстояние на мотоциклах и изучает местную байк-культуру.

Театр

Любители театра смогут посмотреть спектакль «Фрау Шиндлер» в постановке театра Станиславского и Немировича-Данченко. Это опера современного классического американского композитора Томаса Морса, который вдохновился оскароносным фильмом Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Здесь фокус истории смещен в сторону Эмилии Шиндлер — жены Оскара Шиндлера, которая помогла супругу спасти более тысячи евреев во время войны.

close Исполнители Дмитрий Кондраков и Наталья Зимина в сцене из спектакля «Фрау Шиндлер» Исполнители Дмитрий Кондраков и Наталья Зимина в сцене из спектакля «Фрау Шиндлер» Сергей Родионов/stanmus.ru

Большая театральная премьера в Okko — спектакль немецкого режиссера Томаса Остермайера «Фрекен Жюли» в Государственном театре Наций. Это постановка знаменитой пьесы Августа Стринберга о безумных отношениях Фрекен Жюли с дворецким ее отца. Главные роли в спектакли сыграли суперзвезды театра Чулпан Хаматова и зудрук Театра Наций Евгений Миронов.

Музыка

Okko продолжает радовать своих подписчиков живыми концертами отечественных звезд. В среду, 13 мая, станет доступна запись концерта Светланы Лободы. Ее программа «Superstar» стала большим событием в шоу-бизнесе. В выступлении были задействованы сотни людей на сцене, современные технологии и тонны спецэффектов.

В рамках проекта «ШОУ ON!» свои хиты споет Борис Гребенщиков прямо из квартиры, где он находится в самоизоляции. На «Квартирник БГ» зрители услышат новые песни мэтра и конечно же хорошо всем известные хиты БГ и «Аквариума».

Еда

В онлайн-кинотеатре Okko продолжается кулинарная серия «Готовим с Novikov School». На этой недели подписчики смогут вместе с лучшими поварами приготовить оладьи из индейки с карри, драники с лососем, яйца пашот, киш с судаком и укропом и много других вкусных блюд.

Также своими секретам со зрителями поделится знаменитый Джейми Оливер в цикле «Продолжаем готовить». Известный повар расскажет, как экономно подойти к расходованию продуктов, как приготовить вкусное блюдо, если запасов почти не осталось и чем заменить в рецепте ингредиенты, которых нет под рукой.

Еще одна звезда кулинарного искусства американка Марта Стюарт познакомит зрителей с огромным репертуаром выпечки и десертов.В США Стюарт стала одной из самых успешных бизнесвумен, сделав карьеру на книгах и передачах по домоводству и кулинарии.

Фитнес

Серия «Фитнес против вируса» продолжает заботиться о физическом состоянии зрителей, находящихся в самоизоляции. На этой неделе будут доступны тренировка по улучшению мобильности суставов, функциональная тренировка с резиновым амортизатором, силовая тренировка для мышечного корсета позвоночника, кардио-упражнения и курс по повышению выносливости.

Детям

Немецко-французский анимационный фильм «Викинг Вик» стал большим событием в Европе, и теперь его можно посмотреть в России. Мультфильм повествует о юноше Вике, мечтающем о военных подвигах, сравнимых с достижениями его отца, вождя клана викингов. Вскоре он получает такую возможность — ее мать похитил Локи, и Вик отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы вызволить ее из плена бога коварства и обмана.

Семейный фильм «Расправь крылья» расскажет о подростке Тома, который настолько увлечен современными гэджетами, что увлечение его отца разведением диких гусей кажется ему бессмысленной тратой времени. Однако постепенно герой увлекается птицами и даже принимает участие в спасении исчезающего вида.

Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева предлагает детям свою постановку «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина. А мордовский кукольный театр в спектакле «Смех и не только» покажет свое прочтение басен Крылова «Мартышка и очки», «Слон и Моська», «Ворона и лисица» и других.

Остальные фильмы, сериалы и передачи представлены в списке ниже.

Понедельник

Продолжение сериала «Все вместе» в жанре скринлайф о жизни в самоизоляции. По сюжету Гоша и Лера собрались устроить вечеринку для друзей, но после введение режима повышенной готовности перенесли событие в онлайн.

Новый российский документальный фильм «Запечатленные временем» включает в себя архивные записи Великой Отечественной войны, а также детские воспоминания участников страшных событий.

Всю неделю каждый день подписчики могут присоединиться к лучшим тренерам в цикле «Фитнес против вируса» и выбрать себе наиболее подходящий комплекс упражнений для поддержания физической формы.

Вторник

Леонид Парфенов предлагает вспомнить самые важные события 2007 года. Правительство России во главе с Михаилом Фрадковым уходит в отставку, вступил в силу закон о материнском капитале, трагедия на угольной шахте «Ульяновская», унесшая жизни 107 человек, смерть основателя группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцева и многие другие важные события попадут под прицел внимания известного журналиста.

Вадим Степанцов в рамках цикла «Сказка на ночь» прочтет детям мордовскую сказку «Дочка с веретенце».

Среда

Запись зрелищного живого концерта Светланы Лободы, в котором задействованы более сотни людей.

Преподаватель Центра образовательных технологий Advance Елена Лебедева поделится со зрителями советами по тренировке памяти и как заставить себя не лениться, когда в современном мире технологии делают почти все за тебя.

Четверг

Немецкий художественный фильм «Восточный ветер 4: Легенда о Воине» продолжает о рассказывать о дружбе людей с лошадьми и учит зрителей доброте к животным.

Увлекательный документальный сериал «На пределе» исследует пределы возможности человека. Герои проекта плавают в холодном море, совершают пешие походы в экстремальную жару, поднимают на самые высокие горы и ныряют глубоко в воду.

Пятница

Музей Эрарта предлагает цикл интервью с известными гостями, среди которых режиссеры Андрей Звягинцев, Сергей Соловьев, Роман Виктюк, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

Продолжение сериала Сарика Андреасяна «Нагиев на карантине» про то, как изменилась жизнь известного шоумена в сегодняшних непростых условиях.

Суббота

Увлекательная лекция TED, в которой бывший шеф-повар Белого дома Сэм Касс расскажет о правильном питании детей, и как оно влияет на развитие и способности.

Онлайн-концерт Егор Крида в рамках проекта «ШОУ ON!».

Воскресенье

Американский натуралист и фотограф Кейси Андерсон приглашает подписчиков Okko понаблюдать вместе с ним за поведением диких животных в разных уголках планеты в документальном сериале «По следам диких животных с Кейси Андерсоном».

Познавательный цикл «Происхождение вещей» расскажет о том, как были изобретены привычные нам предметы обихода, бытовая техника и средства передвижения, и какое развитие они получили в дальнейшем.