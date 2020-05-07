«Загрузка» и «Не с первой попытки»: два ромком-сериала на выходные

«Загрузка»

Нейтан (Робби Амелл) — красавчик-программист, у которого есть перспективный стартап, богатая девушка Ингрид (Аллегра Эдвардс) и четкие планы на жизнь. Воплотить их, впрочем, не суждено, поскольку юноша получает тяжелые увечья в автокатастрофе. Для 2033 года ситуация нетипичная, машины на автопилоте сбоев не дают. Нейтан соглашается на «загрузку»: его сознание оцифровывают и заселяют в элитный рай — курортный комплекс «Лейквью» (у семьи Ингрид безлимит на пару поколений). Там он знакомится с грустной девушкой из техподдержки по имени Нора (Энди Алло), — ее назначают персональным «ангелом» Нейтана.

«Загрузка» — первый из двух сериалов, которые в мае выпускает Грэг Дэниелс, автор американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха». В конце месяца выйдут «Космические войска» со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем, Беном Шварцем и кем только не. Там, надо полагать, вернется классический Дэниелс-сатирик (хотя и тут не без этого). А пока — не вполне типичный сай-фай-ромком, который временами по-детективному хмурит брови. Amazon пожалел денег на хорошую графику, но «Загрузка» — все равно один из самых симпатичных представителей научной фантастики за последнее время.

close Кадр из сериала «Загрузка» (2020) Кадр из сериала «Загрузка» (2020) Amazon Prime Video

Дэниелс и компания явно много времени обдумывали концепцию своего мира — «Загрузка» сразу цепляет большим количеством остроумных деталей. Вряд ли через 13 лет мы будем жить именно так, но некоторые вещи действительно хотелось бы взять с собой в прекрасное далеко. Что-то уже мелькало тут и там, — от «Назад в будущее» через «Призрака в доспехах» к «Черному зеркалу». Что-то внезапно стало действительностью уже после окончания съемок (например, «вейповая болезнь», сразившая отца Норы). Иногда к мироустройству возникают вопросы, однако зацикливаться на них не хочется: в «Лейквью» царит такая праздность, что автовоспроизведению следующих серий просто лень препятствовать (всего их десять). Плюс в каком еще стриминговом проекте услышишь слово «торрент».

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«Не с первой попытки»

Джейсон (Рейф Сполл) и Никки (Эстер Смит) вместе уже пять лет и готовы завести ребенка. Однако после неудачной попытки ЭКО врачи сообщают, что шансов на успех почти нет. Тогда пара задумывается об усыновлении. Процесс, разумеется, оказывается гораздо менее простым и приятным, чем они ожидали. «Не с первой попытки» — первый неамериканский проект Apple TV+. Не самый очевидный ход в условиях стриминговой войны, но, возможно, выигрышный. Это скоромное и обаятельное житейское драмеди с британским акцентом. Шоу кажется своеобразным приквелом недавнего сериала «Настрогали» с Мартином Фрименом про тяготы родительства. «Не с первой попытки» по-мультяшному сентиментален, а под конец превращается в социальную рекламу, но, стоит признать, довольно действенную (имейте в виду).

Во многом это заслуга прозорливых кастинг-директоров. Сполл и Смит как будто и правда вдвоем уже не первый год, в них быстро влюбляешься — и, да, переживаешь за их отношения больше, чем за свои. Славная английская традиция звать на небольшие роли титанов сцены соблюдена: пробивную сотрудницу агентства по усыновлению изображает Имельда Стонтон (получается добродушная версия Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»). В качестве бонуса — российская актриса Диана Пожарская («Отель «Элеон»), играющая симпатичную эмигрантку с катастрофически скверным произношением.

close Кадр из сериала «Не с первой попытки» (2020) Кадр из сериала «Не с первой попытки» (2020) Apple TV+

Впрочем, отдать все почести сильному касту было бы не вполне справедливо. «Не с первой попытки» — детище сценариста и стендапера Энди Уолтона, который мало над чем до этого работал, однако теперь вполне имеет шанс стать новым Ником Хорнби. Во всяком случае, по качеству здешние диалоги опасно близко подбираются к его «Семейному браку». Второй сезон уже заказан, сериалу придется себя переизобретать, но, хочется верить, мы доживем до того момента, когда можно будет посмотреть на эту попытку.