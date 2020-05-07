«Хотели застрелить»: почему угрожали режиссеру «Фантастической четверки»

Режиссер Джош Транк рассказал в интервью Polygon о создании провальной «Фантастической четверки» и стрессе, который он испытывал во время работы над блокбастером. Супергеройский боевик c достаточно сильным актерским составом в лице Майлза Теллера («Одержимость»), Майкла Б. Джордана («Крид: Наследие Рокки», «Просто помиловать»), Кейт Мары («127 часов», «Стрелок), Джейми Белла («Грязь») и Тоби Кеббелла («Черное зеркало», «Дом с прислугой») вышел в августе 2015 года — на тот момент его автору был всего 31 год, и до премьеры он назывался в числе самых многообещающих молодых кинематографистов.

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Однако фильм провалился по всем статьям — его уничтожили критики, он вывел из себя фанатов, потерпел крах в мировом прокате (при производственном бюджете в $120 млн его сборы составили всего $168 млн), а также был «премирован» в главных номинациях на «Золотой малине». Ленту до сих пор включают во всевозможные списки наихудших экранизаций комиксов 21 века.

Первым камнем преткновения между Транком и поклонниками популярной франшизы стал выбор исполнителя роли Джонни Шторма (Человека-факела). Режиссер настоял на том, чтобы в персонажа перевоплотился Джордан, с которым он уже был знаком по работе над «Хроникой». Аудитория, впрочем, воспротивилась такому решению — в том числе и по той причине, что актер был темнокожим, тогда как Джонни традиционно изображался в комиксах и предыдущих экранизациях белым. Выбор казался спорным еще и в силу того факта, что на роль Сьюзан Шторм, сестры Джонни, была утверждена белая актриса Мара — и в итоге очевидные внешние различия между родственниками в картине были объяснены тем, что будущая Невидимая леди оказалась приемной в семье Шторма.

По словам режиссера, узнав о павшем на Джордана выборе, фанаты начали угрожать ему расправой, в результате чего у него развилась паранойя. Причем в особо тяжелый ее период Транк даже спал в обнимку с пистолетом.

«Я вырос в мире, где мы привыкли видеть белых супергероев. Но я чувствовал, что нахожусь в том положении, в котором могу изменить систему и дать возможность моим темнокожим друзьям увидеть темнокожего супергероя, — пояснил кинематографист. —

Я получал угрозы [в сети], они говорили, что собираются застрелить меня. Я был чертовски параноидален во время создания фильма. Если бы кто-то вошел в мой дом, я бы оборвал его гребаную жизнь».

Примечательно, что после провала «Фантастической четверки» Джордан исполнил одну из главных ролей в другом супергеройском фильме — «Черной пантере» (там он был уже не Джонни Штормом), получившей отличные отзывы западных критиков и главную номинацию на «Оскар».

Уже по ходу работы над «Четверкой» Транку поступило еще более заманчивое предложение. Его пригласили в кресло режиссера спин-оффа «Звездных войн», и Джош, естественно, согласился. Однако незадолго до премьеры комиксной экранизации он внезапно добровольно покинул проект. Уже сейчас Транк, которого представители Lucasfilm некогда называли «идеально подходящим франшизе», объясняет то решение вынужденной мерой: «Я уволился, так как знал, что меня уволят, если я сам не уйду».

Подобным высказыванием постановщик, вероятно, намекает на разногласия с одним из продюсеров и сценаристов «Фантастической четверки» Саймоном Кинбергом. Последний сделал себе имя как автор серии фильмов о Людях Икс, производимых 20th Century Fox, — и в ходе создания очередной «марвеловской» экранизации студия вновь доверилась проявившему себя кинематографисту. Впоследствии он был приглашен в спин-офф «Звездных войн», откуда, согласно слухам, и заставил уволиться Транка.

Что интересно, в 2019 году Кинберг уже сам «погорел» как режиссер: его дебютная работа в качестве постановщика «Люди Икс: Темный Феникс» стала самым провальным в финансовом плане фильмом 2019 года. По информации СМИ, отчасти это было связано с тем, что 21st Century Fox приобрел Disney — и новые владельцы якобы оставили без внимания некоторые его идеи, которые потенциально могли улучшить выступление блокбастера в прокате.

Согласно Транку, итоговая версия «Фантастической четверки» была далека от той, на которой он настаивал. Об этом он заявил еще спустя несколько дней после старта фильма в прокате.

«Год назад у меня была фантастическая версия картины. И она бы получила отличные рецензии. Но, вероятно, вы никогда ее не увидите. Однако такова жизнь», — сетовал режиссер.

В новом интервью он раскрыл эту тему, сравнив постоянные вмешательства продюсеров в его работу с кастрацией: «Это было похоже на кастрацию. Стоишь там, смотришь, как продюсеры блокируют сцены, а нанятые студией редакторы решают, в каком порядке расставить кадры, чтобы создать то, что они хотят. <...> Я вообще не хочу, чтобы мои фильмы переделывали».

Сложности у Транка, как оказалось, возникали не только с поклонниками «Фантастической четверки» и Кинбергом, но и некоторыми руководителями студиями. Как отметил сам режиссер, переговоры с ними виделись ему «репортажами из демилитаризованной зоны на Корейском полуострове — плохих новостей никогда не было, но общее ощущение было такое, что война может вспыхнуть в любой момент».

В настоящее время Транк работает над криминальной драмой «Капоне» с Томом Харди в главной роли — это будет его возвращение в кинематограф после провала «Фантастической франшизы». Что касается супергеройской франшизы, то правами на нее теперь владеет Disney. Компания до сих пор не раскрывала конкретных планов на персонажей, однако известно, что подконтрольная ей Marvel Studios впоследствии собирается интегрировать их в свою киновселенную.