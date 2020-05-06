«Человек-машина»: умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер скончался от онкологического заболевания вскоре после своего 73-летия. Об этом представители группы заявили в комментарии Rolling Stone со ссылкой на его коллегу и единственного бессменного участника коллектива Ральфа Хюттера.

«Сооснователь Kraftwerk и пионер в области электроники Ральф Хюттер послал нам очень печальные новости о том, что его друг и компаньон на протяжении многих десятилетий Флориан Шнайдер скончался от скоротечного заболевания раком», — говорится в сообщении Kraftwerk.

Источник The Guardian сообщил, что Шнайдер скончался неделю назад, а церемония его захоронения была закрытой. Комментируя трагическую новость, музыкант Робин Рембо (Scanner) рассказал, что в далеком 1977 году после школы он смотрел шоу «Out of Bounds» и впервые услышал альбом «Autobahn» группы Kraftwerk.

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«Эта теплая инопланетная электронная музыка тревожила и волновала меня, — написал Рембо. — Прощаемся с необыкновенным Флорианом Шнайдером (1947-2020). Человек-машина продолжает жить в своей удивительной, оригинальной вдохновляющей музыке».

Музыкант родился в 1947 году в семье известного архитектора Пола Шнайдера-Эсбелена, спроектировавшего аэропорт Кельна. Он увлекся музыкой, когда учился в одной из школ Дюссельдорфа. В 1968 году Шнайдер и Хюттер основали группу Organization, которая стала основой для Kraftwerk. Официально коллектив существует с 1970 года. Изначально Шнайдер занимался игрой на флейте, скрипке и гитаре, но позднее всерьез заинтересовался электронной музыкой.

«Я обнаружил, что флейта слишком ограничена, — говорил он. — Вскоре я купил микрофон, затем динамики, затем эхо-эффект, а затем синтезатор. Позже я выбросил флейту».

Музыкант редко давал интервью и отличался немногословностью — с прессой обычно общался Хюттер.

После трех альбомов в середине 70-х Kraftwerk выпустила «Autobahn» и расширились до квартета. Тогда же они практически полностью отказались от акустических инструментов. Остроумная лирика и оригинальное звучание «Autobahn» сделали его хитом, который попал в пятерку лучших альбомов в Великобритании и США.

Экспериментируя со звуками и характерным вокалом Хюттера, группа продолжила выпускать альбомы, которые стали очень влиятельными в музыкальной индустрии. С 1975-го по 1981 год коллектив выпустил пластинки «Trans-Europe Express», «The Man-Machine» и «Computer World». Музыканты описывали свою музыку как «industrielle volksmusik» — «индустриальная народная музыка».

Под влиянием творчества Шнайдера Дэвид Боуи назвал в его честь инструментальную композицию «V-2 Schneider» в альбоме «Heroes».

В 1982 году вышел один из главных хитов группы — «The Model», грустная песня в жанре синти-поп, которая возглавила британские чарты. Последний студийный альбом Kraftwerk «Tour De France Soundtracks» увидел свет в 2003 году. После возвращения группы к гастрольной деятельности в 2008-м Шнайдер решил покинуть коллектив.

В СМИ не озвучивались причины ухода музыканта, который, как всегда, предпочитал вести себя скромно и не давал комментариев.

В 2009 году Хюттер рассказал, что Шнайдер «много лет работал над другими проектами: синтезом речи и подобными вещами. Он действительно не был вовлечен в Kraftwerk очень много лет». Позднее Хюттер признался, что после ухода музыканта из коллектива они мало общались.

В 2015 году Шнайдер выпустил музыкальную композицию «Stop Plastic Pollution» в сотрудничестве с бельгийским продюсером Дэном Лэксманом. Музыкант заявил, что трек, нацеленный на повышение осведомленности о загрязнении окружающей среды, был вдохновлен «купанием в океане на побережьях Ганы и наблюдением за тем, как рыбаки ловят своими сетями только пластиковый мусор».

Незадолго до смерти Шнайдера группа объявила, что летом отправится на гастроли по Северной Америке в честь своего 50-летия, но тур был отменен из-за пандемии коронавируса.