«Работает удаленно»: у главы Минкультуры нашли коронавирус

У министра культуры России Ольги Любимовой обнаружили коронавирус. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.

Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — цитирует Усачеву принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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39-летняя Ольга Любимова возглавила Министерство культуры в январе этого года, сменив на посту Владимира Мединского. До назначения главой Минкультуры она на протяжении двух лет руководила департаментом кинематографии ведомства. Ранее она также работала на телевидении и занимала должности заместителя главы дирекции социальных и публицистических программ Первого канала — и продюсера на телеканале ТВ-3. Что касается Мединского, то после ухода из Минкультуры он стал помощником президента страны Владимира Путина.

За несколько дней до появления в СМИ сообщений о заражении Любимовой COVID-19 стало известно об обнаружении коронавируса у премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава правительства рассказал о положительном тесте лично во время видеосвязи с Путиным 30 апреля.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — подчеркнул он.

Исполняющим обязанности председателя кабмина в связи с болезнью Мишустина был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Накануне, 5 мая, пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщил РИА «Новости», что Мишустин в целом чувствует себя нормально. «Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей», — пояснил он, добавив, что лечение главы правительства проходит планово и «с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».

Помимо Мишустина и Любимовой, положительный тест на COVID-19 сдал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

1 мая, когда об этом стало известно, чиновника госпитализировали в одну из столичных клиник, сам он пообещал «оставаться на связи». Немногим позднее в ведомстве отметили, что министр чувствует себя нормально и у него не было признаков болезни — коронавирус выявили благодаря КТ.

На момент написания материала в мире зафиксировано более 3,75 млн случаев заражения коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла в Китае в конце 2019 года. Вылечиться от COVID-19 в общей сложности удалось примерно 1,26 млн человек, тогда как летальных исходов констатировано более 259 тыс. В России сейчас почти 166 тыс. заболевших, более 1,5 тыс. умерших и около 21,3 тыс. выздоровевших от коронавируса.