«Насилие и сокрытие»: прокурор расследует харассмент на NBC

Генеральный прокурор Нью-Йорка начал работать над делом об обвинениях в сексуальном насилии на телеканале NBC News. Расследование началось после публичных заявлений нескольких женщин о харассменте со стороны вышестоящих коллег. Согласно знакомым с ситуацией источникам, дело находится на стадии установления фактов с помощью разговоров с пострадавшими, передает DailyMail.

Более десятка женщин были опрошены должностными лицами из отдела Гражданского права, получившего название «Подразделение Вайнштейна».

Ранее они занимались скандальным расследованием преступлений продюсера Харви Вайнштейна, который был осужден за изнасилование и заключен в тюрьму на 23 года.

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Одной из опрошенных сотрудниц, пострадавших от харассмента, стала бывшая ведущая NBC News Линда Вестер, которая начала сотрудничать с телеканалом в 1989 году. Она ушла из телевидения в 2005-м, чтобы заняться личной жизнью и воспитывать детей. Позже 54-летняя журналистка сняла отмеченный наградами документальный фильм и основала популярный веб-сайт для мам. На следующий день после заявления об отставке главы NBC News Энди Лэка она раскрыла некоторые детали разговора с должностными лицами.

«Они хотели узнать как можно больше подробностей о том, как Энди Лэк участвовал в организации публичного ответа против меня, а также в сокрытии информации. Он был одним из многих, кто так делал», — сказала Вестер.

По делу о предполагаемом нападении со стороны бывшего телеведущего Nightly News Тома Брокау она была опрошена в январе этого года. Ранее Вестер заявила, что он прижал ее к стене и дважды пытался поцеловать. Согласно источникам издания, подразделение рассматривает заявления о сексуальных домогательствах и дискриминации в течение как минимум шести месяцев.

Журналистка сообщила, что в ходе часовой беседы следователи спросили ее о сокрытии преступлений сексуального характера на NBC.

«Я была одной из многочисленных женщин и мужчин, которые были опрошены гражданским отделом Генеральной прокуратуры штата по поводу предполагаемых нарушений закона штата о правах человека в отношении сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку в NBC News, — заявила Вестер.

— Они были очень заинтересованы, потому что у нас была информация о женщинах, которые подвергались преследованиям, насилию или дискриминации».

О том, что глава NBC News Энди Лэк покинет организацию в конце месяца, стало известно 4 мая из официального сообщения компании NBCUniversal. Ранее он также был обвинен в сексуальных домогательствах. В 2018 году журналисты The Daily Beast запустили масштабное расследование, героем которого стал Лэк. Управленца обвинили в игнорировании жалоб на его сотрудников, домогавшихся своих коллег.

«Президент NBC News Group Энди Лэк решил уйти в отставку и покинет компанию в конце месяца», — говорится в обращении NBCUniversal.

Масштабная корпоративная реструктуризация медиа-гиганта, принадлежащего телекоммуникационной корпорации Comcast, началась с целью объединить большое количество сетей в одно подразделение. Такие сети, как Oxygen, MSNBC, Bravo, E! SYFY и USA, сольются в единое подразделение, главой которого станет председатель NBCUniversal Марк Лазарус. Контроль над NBC News, CNBC и MSNBC возьмет на себя председатель Telemundo Сизар Конде.