Миллиардные убытки: как пандемия ударила по Disney

Корпорация The Walt Disney отчиталась о финансовых потерях, связанных с пандемией коронавируса, передает The Hollywood Reporter. В первом квартале 2020-го (в ходе которого вирус уже распространился по миру), завершившемся 28 марта, компания потеряла из-за COVID-19 около $1,4 млрд. При этом большая часть суммы — около $1 млрд — пришлась на сегмент, включающий в себя тематические парки, которые были закрыты в свете распространения инфекции, а также потребительские товары. Ключевой урон здесь был нанесен Disney вынужденным закрытием парков в Анахайме и Орландо.

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Сказалась пандемия и на других подразделениях корпорации. В частности, рекламные доходы медийного конгломерата ESPN снизились в результате падения зрительского интереса, обусловленного вхождением практически всего большого мирового спорта (включая главные лиги США) в состояние анабиоза.

На 8% упал операционный доход студийного сегмента, так как некоторые фильмы корпорации в силу обстоятельств покинули прокат раньше срока (или вовсе туда не попали).

Светлым пятном для Disney во втором квартале стали показатели стримингового сервиса Disney+, в том числе и по причине недавного запуска платформы в ряде стран Европы, а также Индии. На данный момент стриминг может похвастаться 54,5 млн платных абонентов.

Попутно в Disney сообщили, что выручка компании за квартал составила примерно $18 млрд, увеличившись на 21% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года. В то же время операционная прибыль снизилась на 37% — около $2,42 млрд. Чистая прибыль составила $475 млн, а скорректированная снизилась с $1,61 на акцию до $0,6.

Также стало известно, что в Disney приняли решение об отказе от выплаты дивидендов в июле, благодаря чему компания сэкономит до $1,6 млрд.

В ходе разговора с инвесторами Боб Айгер, в начале этого года передавший пост гендиректора корпорации Бобу Чапеку, признал, что текущая ситуация является «беспрецедентной» для Disney. «Я абсолютно уверен в нашей способности пройти через этот сложный период и успешно восстановиться», — добавил он.

В этом ключе высказался и сам Чапек: «Хотя пандемия и оказала заметное финансовое воздействие на ряд наших предприятий, мы уверены в нашей способности противостоять этому и выйти [из сложившейся ситуации] в сильной позиции. Наша компания неоднократно показывала, что является исключительно устойчивой».

Кроме того, Чапек объявил о скором открытии тематического парка в Шанхае — произойти это должно уже 11 мая. Он был первым в списке парков, которые были закрыты в связи с распространением COVID-19. Ожидается, что поначалу он будет принимать не более трети от числа посетителей, которое фиксировалось до старта пандемии. Также для всех гостей парка будет обязательным ношение масок, а перед входом им будут измерять температуру. Что касается возможного возобновления работы парков в Анахайме и Орландо, закрытых в середине марта, то компания информации на этот счет пока не предоставила.

Добавим, что, по мнению экспертов, опубликованные Disney финансовые показатели в полной мере не отражают все воздействие на компанию со стороны коронавируса: считается, что они станут более очевидными, когда будет представлен отчет за текущий квартал.

На момент написания статьи в мире зафиксировано более 3,74 млн случаев заражения COVID-19 при около 1,25 млн вылечившихся и почти 259 тыс. летальных исходов. США являются мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19 — приблизительно 1,24 млн и более 72 тыс. смертей.