От создателей «Мстителей»: Disney снимет ремейк «Геркулеса»

Студия The Walt Disney снимет игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году. Продюсерами киноремейка станут авторы заключительных «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, а сценарием займется Дэйв Каллахэм («Неудержимые»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров в Disney.

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Оригинальный мультфильм «Геркулес» основан на греческих мифах о сыне Зевса и Геры, пересказанных в комедийном стиле. Слухи о планах Disney снять киноверсию знаменитой анимации появились в сети в прошлом году. Тогда сообщалось, что главную роль в фильме может сыграть Александр Скарсгард («Золотой глобус» за «Большую маленькую ложь»).

Несмотря на то, что до кастинга еще далеко, пользователи соцсетей требуют утвердить на главную роль Криса Эванса (Капитан Америка в «Мстителях») или Роджера Барта, который озвучивал Геркулеса в мультфильме.

Певицу и актрису Ариану Гранде поклонники ждут на большом экране в роли возлюбленной главного героя Мегары. В сети распространились коллажи с изображением Гранде и девушки Геркулеса, демонстрирующие их сходство.

Недавно певица исполнила любовную балладу Мегары во время шоу «Disney Family Singalong» на телеканале ABC. Актер Джош Гэд («Красавица и чудовище») заявил Variety, что Гранде отлично справилась с этой ролью и было бы здорово увидеть ее в фильме.

«Она была бы великолепна в роли Мэг, она была бы прекрасна в фильме. Я бы хотел, чтобы это [утверждение Гранде на роль Мегары] произошло», — сказал Гэд.

На вопрос о том, может ли Гэд претендовать на роль сатира Филоктета, он ответил отрицательно. По мнению актера, наставника Геркулеса лучше всего сыграет человек, который озвучил его в мультфильме.

«У меня все хорошо, я чувствую, что у меня определенно были и остаются невероятные проекты с компанией Disney. Но я не думаю, что кто-то хочет, чтобы я взял на себя еще одну роль в ремейке живого действия, — сказал Гэд.

— Лично я считаю, что его следует снова сыграть Дэнни Де Вито — это кажется мне лучшим вариантом».

Вышедший в 1997 году «Геркулес» собрал в мировом прокате $253 млн при бюджете в 85 млн.

В мае прошлого года Disney выпустил киноверсию мультфильма «Аладдин», снятую Гаем Ричи, а в июле — ремейк «Короля Льва» Джона Фавро. Обе ленты собрали в прокате более $1 млрд. В марте 2020 года должен был выйти фильм по мотивам мультипликационной ленты «Мулан», премьеру которого перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Ранее инсайдеры, имеющие доступ к производству Disney, заявили о планах студии выпустить игровой ремейк мультфильма «Бэмби». По их словам, новый проект будет основан на использовании современных технологий, которые применялись при создании гиперреалистичного «Короля Льва».

Они также сообщили, что сценарием адаптации займутся автор боевиков «Капитан Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт» Женева Робертсон-Дворет и сценаристка Линдси Бир.

Согласно источникам, продюсерами нового «Бэмби» станут братья Крис и Пол Вайцы, номинированные на «Оскар» за лучший сценарий фильма «Мой мальчик», и Эндрю Миано, принимавший участие в создании лент «Одинокий мужчина», «Прощание» и «Колумбус».