«Переживали и молились»: Надежда Бабкина выписалась из больницы

Вечером 30 апреля народная артистка России Надежда Бабкина впервые за долгое время выступила с обращением к своей аудитории в Instagram. Певица сообщила, что ее выписали из больницы, и выразила благодарность медработникам, которые помогли ей справиться с пневмонией.

Реклама

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту», — начала Бабкина.

Она отметила, что высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается людьми «как данность». Также певица обратилась к своим близким и всем поклонникам, которые поддерживали ее в непростой ситуации.

⠀

«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день, — написала артистка.

— Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление».

Бойфренд артистки Евгений Гор также посвятил ее выписке пост в Instagram. Ранее он освещал в соцсети течение болезни возлюбленной, в то время как сама артистка не выходила на связь с поклонниками.

«Друзья, пишу финальный апдейт и, наконец-то, закрываем тему! Надежда Георгиевна Бабкина дома! Выписали здоровенькой даже раньше, чем предполагали! Все. Этот треш закончился. Ура, товарищи!» — порадовался музыкант.

Певица была госпитализирована в больницу Коммунарки в начале апреля, а затем ее перевели в госпиталь имени Вишневского в Красногорске. По сведениям «Стархита», у Бабкиной была диагностирована «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом», однако позднее информацию о COVID-19 опровергли. Согласно инсайдеру издания, знаменитость более двух недель была подключена к аппарату ИВЛ.

«В шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — говорил источник портала.

Также в сети обсуждались предполагаемые осложнения болезни Бабкиной в виде гипертонии и гипотиреоза, который спровоцировал резкое снижение веса незадолго до госпитализации.

Впервые после окончания медикаментозной комы 70-летняя артистка вышла на связь 24 апреля. Согласно сайту mk.ru, в первую очередь она позвонила сыну и концертному директору своего театра «Русская песня» Сергею Гороху. Певицу больше всего интересовали день рождения внучки Марфы, парад Победы и работа театра в ее отсутствие.

«Это долгожданный звонок. Очень позитивная и радостная для всех нас новость. Одно дело — разговаривать с врачами, другое — услышать ее голос, понять, что все в порядке. Если уж она взяла трубку и позвонила мне, а вчера еще и сыну, то это уже о многом говорит», — сообщил Горох.

Он добавил, что Бабкина предпочла не говорить много о лечении и своем самочувствии и коротко ответила, что «все нормально». При этом, по словам Гороха, голос артистки был позитивным, но не таким бодрым, как в обычное время.

«Спросила, готовимся ли мы к дню рождения ее внучки Марфы, ей завтра исполняется пять лет, поздравим ли: «Вы все сделаете красиво?», «Естественно, — сказал я, — все будет хорошо, поздравим», — продолжил Горох. — Спросила про театр: «Что делать будем?». Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами. Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены».

Также директор театра отметил, что артистка не смотрит телевизор, хотя он у нее в палате есть.