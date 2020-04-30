Провела два года в коме: умерла вокалистка «Фристайла» Нина Кирсо

В возрасте 56 лет скончалась солистка и сопродюсер группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом в Facebook сообщила ее сестра Алла.

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«Час назад не стало моей любимой сестрички... Прошу молитв о новопреставленной рабе божьей Нине», — написала родственница.

Причины смерти артистки на данный момент не раскрываются, однако известно, что еще в июне 2018 года она впала в кому. Певицу нашли в ее доме в Полтаве без сознания, позднее врачи диагностировали ей инсульт. Спустя сутки Кирсо была проведена операция, однако и после этого она из комы не вышла.

Как рассказывал участник «Фристайла» Сергей Кузнецов, супруг певицы Анатолий Розанов, являющийся руководителем и композитором группы, тогда находился в отъезде, из-за чего в момент происшествия Кирсо некому была оказать первую помощь и вызвать «скорую».

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне, — цитирует Кузнецова «КП Украина». — Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание».

В мае прошлого года певец и музыкальный продюсер Андрей Разин обнадежил поклонников Кирсо, опубликовав в Instagram совместную фотографию с коллегой и объявив, что та впервые открыла глаза после продолжительной комы.

«Лидер группы «Фристайл» Нина Кирсо после восьмимесячной комы открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым. На фото Нина и я», — отметил он.

Вместе с тем уже в августе 2019-го партнер Кирсо по «Фристайлу» Кузнецов рассказал изданию «Вести Украина», что взгляд открывшей глаза вокалистки устремлен в никуда — и сама она ни на что не реагирует.

«Увы, по поводу состояния Нины никаких утешительных новостей нет. Нина открывает глаза давно, но это не говорит о том, что она пришла в сознание. Она ни на что не реагирует, а взгляд смотрит в никуда», — сетовал музыкант.

При этом еще осенью 2018-го гитарист «Фристайла» Сергей Ганжа жаловался на издевательства киевских врачей. Он подчеркивал, что певицу пришлось перевозить в Полтаву в другую клинику, так как близких пострадавшей «стали обманывать» столичные медики.

«Например, присылают фотографию и говорят: «Нина открыла глаза!» А потом ее сестра приходит и говорит: «Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» Представляете, насколько все было цинично» — говорил он «Собеседнику».

Нина Кирсо входила в состав «Фристайла» со дня основания коллектива в 1988 году. После того, как она впала в кому, в группе ее заменила Ната Недина, а до этого музыканты некоторое время выступали чисто мужским составом.

На счету «Фристайла», фронтменом которого когда-то был Вадим Казаченко, несколько песен, в прошлом являвшихся большими хитами: в частности, композиции «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица», «Цветет калина», «Целуй меня горячей». На данный момент в состав группы входят Ганжа, Недина, Кузнецов, Юрий Савченко и Юрий Зирка.