Развод на фоне пандемии: Лолита отказалась от требований к бывшему

Российская певица Лолита Милявская получила долгожданный развод. Для этого ей не потребовалось присутствовать в зале суда. Как и ранее за артистку выступал ее адвокат Сергей Жорин, пишет сайт kp.ru. В условиях пандемии коронавируса, для проведения заседания суд пошел на строгие меры: всех участников обязали носить маски, в зале и даже в здании — никого лишнего, поэтому привычного ажиотажа СМИ, в отличие от прежних заседаний, не произошло.

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«Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода, — рассказал изданию Жорин. — Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось.

Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова и так всем очевидна».

Вместе с тем, на данный момент по заявлению Милявской в полиции находятся два материала для проверки. В первом заявлении Лолита просит установить факт своего брака с Ивановым фиктивным, во втором — проверить легальность предыдущего союза теннисиста. Именно последний продолжительностью в несколько месяцев сделал Иванова гражданином РФ. Если Лолита добьется признания брака фиктивным, то ему грозит лишение гражданства.

Сам Дмитрий Иванов, к слову, также несказанно рад официальному разрыву отношений с Милявской. По его словам, этот «искусственно затянувшийся процесс» порядком его вымотал.

«Это заняло семь месяцев, потому что Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего — российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах. — посетовал фитнес-инструктор. — В итоге на сегодняшнем заседании адвокат Жорин заявил, что они отказываются от всех своих требований и настаивают на разводе, хотя и считают наш союз фиктивным. Я возмутился: «Если считаете, докажите. А если разводитесь, признайте брак нормальным».

После этого судья удалился, а когда вернулся, вынес решение: брак расторгнуть. Нам удалось доказать, что фиктивным он не является. Хочу сказать спасибо моим адвокатам Ирине Серегиной и Геннадию Удуняну, которые боролись до конца».

Успешный финал процесса вдохновил Иванова идти дальше и теперь он хочет, чтобы певица по закону ответила за свои обвинения.

«Я написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете. Любой человек, несмотря на звездный статус, должен отвечать за свои слова. — продолжил бывший супруг артистки. — Тем более против меня выдвинули очень серьезные обвинения — якобы я пытался отравить Лолиту, принес в дом какие-то БАДы, которые к тому же оказались наркотиками, представляете? Только почему-то эти БАДы, которые должна была изъять полиция, в последний момент таинственно исчезли... Пусть теперь правоохранительные органы разберутся, были ли они на самом деле».

Отметим, что это уже не первое его заявление на Милявскую. Ранее Иванов потребовал привлечь ее к ответственности за разглашение личной переписки — полиция все еще изучает это дело. По этой статье предусматривается наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные работы (до 360 часов) или исправительные работы сроком до года. За клевету также не предусмотрены реальные сроки заключения, однако размеры штрафов там ощутимо больше.