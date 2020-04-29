«Хуже, чем в кино»: Мориссетт о харассменте в индустрии музыки

Семикратная обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт выступила с откровенными заявлениями относительно движения #MeToo в музыкальной индустрии. По словам певицы, за свою долгую карьеру она неоднократно становилась жертвой харассмента. В интервью британскому изданию The Sunday Times Мориссетт выразила уверенность в том, что большинство женщин в музыкальной индустрии хотя бы раз становились жертвами преследований, нападений и изнасилований.

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В своем культовом альбоме «Jagged Little Pill», в этом году отмечающем 25-летие, певица продемонстрировала «женскую ярость», которую, по ее словам, необходимо использовать для борьбы с харассментом.

«Женская ярость критикуется обществом, но испытывать ее — это часть человеческой сущности, — сказал Мориссетт. — Не бить кого-то по лицу, а направить свой гнев на протесты или повысить голос, сказать «нет», защитить своих детей и быть феминисткой».

Артистка призналась, что с ранних лет ее эксплуатировали, обманывали в финансовом плане, а также использовали в качества объекта для сексуальных надругательств. Рассказав о своем опыте, Мориссетт призвала женщин отстаивать свои права и не считать позором озвучивание пережитых издевательств.

«Во-первых, они не планировали [рассказывать о пережитом насилии], — сказала она. — Во-вторых, они сталкиваются с угрозой потери работы, репутации или недоверия. В лучшем случае это заметается, а в худшем — вас предупреждают о последствиях или увольняют».

Несмотря на то, что движение #MeToo зародилось в Голливуде, Мориссетт заявила, что в музыкальной индустрии проблема насилия над женщинами распространена более глобально.

«Почти каждая женщина в музыкальной индустрии подверглась нападениям, преследованиям, изнасилованиям. Это повсеместно — даже больше в музыке, чем в кино, — сказала певица. — Что такое «секс, наркотики и рок-н-ролл»? Если разобраться, то это выражение несет в себе грубый, агрессивный смысл».

Также Мориссетт высказала уверенность в том, что женщины из музыкальной индустрии, подвергшиеся физическому и моральному насилию, когда-нибудь массово заявят о своем опыте. По мнению исполнительницы, это «вопрос времени».

В прошлом году в интервью журналу Self она призналась, что написала песню «Hands Clean» из альбома 2002 года «Under Rug Swept» под влиянием воспоминаний о травмирующем опыте.

«Некоторые люди знают, о чем эта песня, а другие просто подпевают. Это история изнасилования. Сейчас женщин вроде как поддерживают. Меня в лучшем случае просто игнорировали. Стыдили, унижали, нападали. Когда возникло движение #MeToo, некоторые люди говорили: «Почему они так долго ждали, чтобы заговорить?». На это я могла бы ответить: «Я пыталась это сделать 15 лет назад», — сказала певица.

С 2010 года Мориссет счастлива в браке с рэпером Марио Тредуэем, с которым она воспитывает троих детей. Младшего сына исполнительница родила в августе прошлого года. Она рассказала, что всегда мечтала иметь троих детей, но достичь этого было непросто из-за нескольких выкидышей.

«Я уже отчаялась. Пережила столько горя и страха. Молилась о ребенке. Все попытки выносить третьего ребенка дали мне много знаний о собственном теле, организме, биохимии. Это был мучительный процесс обучения, полный потерь и настойчивого стремления». — поделилась Мориссетт.

Ее девятый альбом «Such Pretty Forks in the Road» должен был выйти 1 мая, но из-за пандемии коронавируса релиз отложили до осени.