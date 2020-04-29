«Смутные дни»: «Оскар» объявил новые правила в связи с COVID-19

В связи с распространением инфекции коронавируса руководство Американской киноакадемии приняло решение изменить правила премии «Оскар» в этом году, чтобы больше фильмов имели возможность пройти квалификацию для участия в состязании.

Реклама

«Ужасающая пандемия коронавируса стала причиной закрытия всех кинотеатров округа Лос-Анджелес к 16 марта 2020 года. В соответствии с действующими правилами академии, фильм должен демонстрироваться в коммерческом кинотеатре округа Лос-Анджелес на протяжении не менее семи дней», — говорится в официальном заявлении на сайте академии.

В связи с этим, руководство «Оскара» приняло решение допустить к участию в премии проекты, которые должны были выйти на больших экранах, но в результате вышли на коммерческих стриминговых платформах или в формате видео по запросу.

Для этого фильм должен быть выложен на специальном закрытом стриминговом сайте академии в течение 60 дней с момента его онлайн-релиза, а также соответствовать всем стандартным требованиям. Такая возможность будет открыта, пока вновь не заработают кинотеатры.

«Академия искренне верит, что нет способа лучше испытать на себе магию кино, чем посмотреть их в кинотеатре. Наша преданность этому остается неизменной. Тем не менее, трагическая ситуация с пандемией коронавируса вынуждает нас временно внести исключение в правила нашей премии», — заявили президент академии Дэвид Рубин и гендиректор Доун Хадсон.

Они также отметили, что руководство академии поддерживает своих членов и коллег «в эти смутные дни».

«Мы сознаем важность того, чтобы их работу видели и отмечали, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы больше, чем когда-либо», — добавили они.

Для того, чтобы картинам было проще соответствовать требованиям академии, когда кинотеатры откроются, география обязательного проката расширится за пределы округа Лос-Анджелес и распространится на кинотеатры Нью-Йорка, Чикаго, Майами и Атланты.

Помимо этого, решением организаторов в одну категорию были объединены награды за лучший звук и за лучший звуковой монтаж — новая номинация получила название «Лучшее достижение в области звука». Это, по мнению академии, должно выделить командную роль работы. Для участия в состязании за лучший саундтрек теперь необходимо сочинить не меньше 60% оригинальной музыки к фильму, а в сиквелах количество новой музыки должно составлять 80%.

Также в этом году академикам впервые будет разрешено принять участие в предварительном круге голосования.

«Это правильное решение. Дистрибьюторы оказались в опасную финансовой ситуации из-за закрытия кинотеатров. Некоторым из них пришлось перейти к услуге «видео по запросу», чтобы остаться на плаву. Будет только справедливо, если у многих фильмов будет возможность квалифицироваться на «Оскар», пока кинотеатры закрыты и раздумывают над своими планами», — прокомментировал решение академии исполнительный директор одной из голливудских студий Variety.

Рубин и Хадсон в свою очередь признались, что пока не представляют себе, какие фильмы со всего мира им начнут присылать, потому что квалификационная комиссия должна будет их зарегистрировать, если у проекта был запланирован выход в прокат в родной стране, который пришлось заменить цифровой премьерой.

«Я думаю, что так рано невозможно предсказать, какую форму примет «Оскар», а мы будем искать способ создать праздник кино самым подобающим образом, который нам предоставит ситуация», — отметил Рубин.