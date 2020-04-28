Вопреки коронавирусу: Микки Рурк завершил съемки нового хоррора

Завершились съемки фэнтезийного фильма ужасов о Второй мировой войне «Warhunt» («Военная охота») с Микки Рурком в главной роли. Создатели фильма решили не останавливать работу над картиной несмотря на пандемию коронавируса, пишет Variety.

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Съемки велись в столице Латвии Риге, команде проекта было позволено продолжить работу, следуя указаниям правительства. Они включали в себя необходимость носить маски и перчатки, два раза в день измерять температуру всех участников процесса, дезинфицировать оборудование и соблюдать дистанцию.

«Я приехал в Ригу на работу, и эта штука (коронавирус) была совершенно неуправляемой, но все прошло замечательно», — сказал 67-летний Рурк.

Один из продюсеров проекта Ю-Фай Суэн рассказал о том, что даты съемок Рурка были скорректированы, поскольку страна закрывала свои границы.

«К счастью, он согласился лететь рано и мы перенесли его съемочные дни, чтобы учесть это изменение», — сказал Суэн.

Говоря об особенностях работы в условиях пандемии, Суэн отметил, что на съемочной площадке были приняты дополнительные меры, которые быстро стали нормой и все с этим успешно справились. В частности, визажисты в своей работе использовали индивидуальные наборы косметики и кистей для каждого актера и носили маски с перчатками.

Итальянский режиссер Мауро Боррелли, говоря об этом опыте, признался, что «вначале все было сюрреалистично», но актеры и съемочная группа быстро приспособились к маскам и другим мерам предосторожности. Поэтому, на его взгляд, все участники процесса оказались еще более сфокусированными и эффективными.

По словам Суэна, правительство Латвии предоставило ему разрешение снимать новые фильмы и телевизионные передачи в соответствии с теми же принципами.

В центре сюжета картины — американские солдаты, выполняющие секретную миссию во время Второй мировой войны. Оказавшиеся в тылу фашистов герои попадают на шабаш ведьм. Известно также, что в фильме снялись Роберт Неппер (сериал «Побег») и Джексон Рэтбоун («Сумерки», «Повелитель стихий»). Дата премьеры хоррора пока не известна.

Боррелли, который работал художником-постановщиком многих голливудских фильмов, включая две части «Пиратов Карибского моря», марвеловский «Первый мститель» и «Звездные войны: Последние джедаи», описывает «Военную охоту» как «дикую гонку с мощными образами, а также великую метафору о войне и ее зле, показанную персонажами картины».

Ранее сообщалось о том, что гильдия режиссеров Америки создала комитет по оказанию помощи постановщикам, на фоне пандемии вынужденным ставить на паузу свои проекты. Организацию возглавил Стивен Содерберг, автор фильмов «Одиннадцать друзей Оушена», «Прачечная» и «Заражение» — об эпидемии вируса, пришедшего из Китая. Согласно заявлению штаба, кинематографисты, продюсеры и члены профсоюзов в сотрудничестве с эпидемиологами разработают рекомендации для съемочных групп.

«Главный вопрос, который вызывает больше всего беспокойства, — когда мы сможем вернуться к работе, — гласит текст обращения комитета. — Хотя у нас нет ответа относительного того, когда возобновится производство, мы предпринимаем шаги, чтобы решить, как нам обеспечить безопасность, когда это произойдет».