«Я ей врезал»: Башаров об избиении бывшей жены

Российский актер Марат Башаров стал героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», где рассказал об избиении бывшей супруги Екатерины Архаровой. По словам 45-летнего артиста, во время вступления в брак с Екатериной он не подозревал о некоторых чертах ее характера. Их свадьба была сыграна в мае 2014 года, а уже в октябре жена актера попала в больницу, обвинив Башарова в избиении и в том, что он сломал ей нос. В 2015-м пара распалась, передает kp.ru.

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Согласно Башарову, уже после свадьбы ему стало понятно, что у его тогдашней супруги серьезные проблемы с алкоголем.

«Меня на ее счет предупреждали друзья, но я не стал никого слушать, — рассказал он. — Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному — у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа».

Башаров заявил, что под воздействием алкоголя Архарова теряла над собой контроль до такой степени, что ему даже приходилось запирать ее. Актер вспомнил, как на одном из мероприятий бывшая жена полезла в драку. «Приходилось постоянно Катю закрывать в каком-нибудь номере, — поделился артист. — Ну куда это годится, человек пьяный выходит, начинает скандалить, постоянно ругается… Очень некрасиво».

После этого Башаров связался с родителями Архаровой и предложил им забрать дочь домой. Екатерина уехала, и целый месяц между ними не было никакой коммуникации. За это время актер принял решение развестись. Через некоторое время она якобы приехала к нему в загородный дом и устроила разборки. В свою очередь Башаров сообщил ей о намерении развестись и попытался выставить из дома.

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: «Заберите, пожалуйста, свою дочь». Это была истерика», — продолжил актер.

Впоследствии разразился большой скандал. Башаров отметил, что с особым усердием его очернял дядя Архаровой — народный артист России Эммануил Виторган.

«Когда случился скандал, Виторган со своей супругой первыми прибежали за гонорар в одну из студий и начали поливать меня грязью, — заявил Башаров. — Я знаю, что они получили за это деньги. Поливали грязью они меня так, будто бы они присутствовали на нашей свадьбе, в тот день были у меня дома и знают про наши отношения лучше всех в стране и в мире».

По словам актера, в действительности Виторган не является близким родственником Архаровой. «Насколько мне известно, родство там максимально далекое. Когда у нас с Катей была свадьба, мама и папа ее даже не пригласили Виторгана и Ирочку, ибо они были в жутчайшей ссоре», — отметил он.

Башаров также рассказал о романе с фигуристкой Татьяной Навкой. Их отношения начались в ходе работы над ледовым шоу, причем в то время оба состояли в браке. Согласно актеру, его бывшая жена Елизавета Круцко знала о романе с Навкой и сильно ревновала, устраивала скандалы и пыталась удержать его в семье.

Однако Башаров все равно ушел. Отношения с Навкой продлились два года — и все это время их удавалось держать в секрете. По словам артиста, Татьяна стала одним из самых важных людей его жизни.

«Мы были постоянно вместе на льду. Бесконечные поездки, гастроли — все это было. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим закончилось все остальное. Мы поняли: нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга, очень», — признался он.