«Стравили людей»: в Госдуме хотят запретить «Зулейху»

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов обратил внимание на скандал вокруг телесериала «Зулейха открывает глаза» и выразил уверенность, что проект был создан как «продукт иностранной операции», передает «Вечерняя Москва».

«Мы знаем, что наши «закадычные друзья» очень любят «раскачивать лодку» и разыгрывать «карту» национальной вражды внутри нашей страны. Полагаю, фильм «Зулейха открывает глаза» — продукт целой операции, которая была разработана далеко за пределами России», — заявил он.

Милонов также обвинил ответственных за выход сериала на экраны телеканала «Россия» в недальновидности.

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«Нет ничего более подлого, чем пытаться стравить людей разных национальностей в России! Я думаю, истинные заказчики этого продукта находятся за пределами нашей страны. Недальновидность некоторых людей позволила этому кино попасть на экраны. Этого быть просто не должно», — отметил он.

Депутат также возмутился тем, что исполнительница главной роли в сериале Чулпан Хаматова использует в качестве «удобного щита» свой благотворительный фонд, комментируя нападки на сериал.

«Скажите, какое отношение благотворительный фонд имеет к кино? А вот какое: «Как вы можете посметь критиковать тех, кто спасает детей?» Если они продолжат смешивать русофобские фильмы с деятельностью фонда, через площадки которого подобную информацию продвигают, ничем хорошим это не закончится», — сказал он.

Милонов также сравнил Хаматову с вымышленным серийным убийцей Ганнибалом Лектером, переводившим часть своих средств на счета организации «Армия Спасения».

Свое возмущение сериалом выразил также депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, который направил в прокуратуру просьбу проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих.

«В сериале, вызвавшем дискуссию в обществе, были озвучены имена и фамилии глубоко уважаемых российских муфтиев — руководителей централизованных религиозных организаций — в качестве политических заключенных, что по существу оскорбляет чувства верующих. Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности, разжигают межрелигиозную рознь», — сказал он.

Помимо Генпрокуратуры, Гаврилов также обратился в Министерство культуры с просьбой прекратить выделять бюджетные средства на производство фильмов «очерняющих историю страны».

«Мы не покушаемся на свободу творчества, — подчеркнул Гаврилов, не уточнив кого имеет в виду, — Но в год 75-летия Великой Победы, в переживаемое нашей страной сложное время борьбы с коронавирусом есть неоспоримая потребность демонстрации по государственным телеканалам произведений искусства, воспитывающих чувство гордости и патриотизма за неделимую историю нашей страны — Российской Империи, Советского Союза и современной России», — добавил он.

Представители телеканала ВГТРК отказались комментировать эти обвинения.

Народный артист России и исполнитель одной из ролей в сериале Сергей Маковецкий, говоря о претензиях к проекту с принадлежащим Григорию Березкину РБК, подчеркнул, что «чувства истинно верующих оскорбить нельзя».

«И, кроме всего прочего, это только кино», — отметил Маковецкий.

Роман писательницы Гузель Яхиной о периоде раскулачивания и депортации татар в период советской коллективизации был опубликован в 2015 году и был тепло встречен критикой и читателями. Одноименный сериал с Чулпан Хаматовой в главной роли вышел на телеканале «Россия-1» 13 апреля 2020 года и разделил аудиторию на два лагеря. В частности, возмущение проектом выразили национальные организации Татарстана, мусульманское духовенство, а также партия «Коммунисты России».