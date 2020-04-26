«Подзатыльник — не насилие»: Самбурская вступилась за Тодоренко

Актриса Настасья Самбурская поддержала телеведущую Регину Тодоренко, затравленную в соцсетях из-за оправдания домашнего насилия. Звезда сериала «Универ» написала в в Instagram, что не видит оправдания жестоким избиениям женщин «кулаком по лицу». Однако, по словам актрисы, иногда жены сами провоцируют мужчин на незначительный «подзатыльник», после чего называют себя «жертвами домашнего насилия».

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«Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били и, значит, я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста?! — написала Самбурская.

— А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие! Это всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек, и если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное».

Актриса подчеркнула, что это не тот случай, о котором нужно трубить в соцсетях, вызывать полицию и травить блогеров. Женщин, которые «изнасиловали морально чужой мозг и отделались легким испугом», но твердят о домашнем насилии, она обвинила в «бабьей тупости».

«От этого ваши мужчины начинают приходить с работы поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку! Никто не говорит про случаи, когда вы хорошая, а мужчина ваш больной психопат! Просто не надо раздувать из мухи слона!» — посоветовала Самбурская.

За пару часов до этого поста Тодоренко опубликовала новое сообщение с извинениями перед оскорбленными женщинами. Она назвала свое высказывание «грубым и отвратительным», а также заявила, что не приемлет любое насилие.

«Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности», — написала Тодоренко.

Телеведущая призналась, что до последнего не понимала масштаб проблемы домашнего насилия, а высказанные за последние сутки истории реальных женщин открыли ей глаза.

«Я связалась с представителями фондов, поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по ее искоренению. Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки! Прошу простить меня, если такое можно простить. Благодарю», — заключила она.

Также критике в соцсетях подвергся муж телеведущей Влад Топалов. В комментариях к постам певца в Instagram пользователи заявили, что разочаровались в его семье.

«Не думала, что вы будете оправдывать насилие в семье. Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И еще, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор»,

«Так стыдно за наш российский шоу-бизнес, что никакого наказания таким черствым людям нет! В Европе или Америке уже давным-давно за такие высказывания заблокировали бы везде и все контракты разорвали. Позор вам и вашей жене! Обесценили работу стольких людей в борьбе за закон о домашнем насилии», — написали комментаторы.

На некоторые заявления Топалов отвечал матом, чем усугубил отношение аудитории к себе.

Ранее в интервью Peopletalk на YouTube Тодоренко обсуждала конфликт в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которая рассказывала о домашнем насилии в соцсетях. Комментируя эту ситуацию, ведущая «Орла и Решки» пришла к выводу, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.

«Берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». Что с мозгами в данный момент? Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — написала она.

Из-за этого высказывания многие знаменитости и жертвы насилия раскритиковали Тодоренко, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». Некоторые артисты, включая певицу Валерию, выступили против травли телеведущей, а в сети появилась петиция под названием «В поддержку затравленной Регины Тодоренко».

Позднее Тодоренко косвенно ответила сама Муцениеце. На своей странице в Instagram она написала: «Ни одно существо на земле, не заслуживает никакого рода насилия, от животных до людей. Политика и культура молчания влекут за собой непоправимые и страшные вещи! Девушки, женщины, мужчины, дети — никто не виноват!»