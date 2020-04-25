Нагиев в самоизоляции и Джек Лондон: что смотреть в Okko

Сериалы

Дмитрий Нагиев и Сарик Андреасян ранее уже работали вместе — результатом их совместного труда, в частности, стала драма «Непрощенный», основанная на истории Виталия Калоева, потерявшего семью в абсолютно жуткой по своей природе авиакатастрофе. Во время карантина дуэт возвращается на экраны с сериалом «Нагиев на карантине». Это комедия (более профильный и для телеведущего, и для режиссера формат) о знаменитом артисте, который на протяжении последних десяти лет работал не покладая рук и практически без перерывов, но — в силу непредвиденных обстоятельств — на время внезапно полностью выпал из привычного ритма. Одним словом — самоизоляция как она есть.

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Еще одна предельно актуальная премьера недели — российское шоу «Все вместе», скринлайф-комедия о жизни во время карантина. В ролях здесь Юлия Топольницкая, прославившаяся благодаря клипу «Ленинграда» «Экспонат», звезда «Кухни» Рина Гришина, Даниил Вахрушев (Валя Вялых из «Физрука») и другие. Интересно, что проект был от начала и до конца создан удаленно — ни один член съемочной группы ради него ни разу не покинул свой дом.

close Кадр из трейлера сериала «Все вместе» (2020) Кадр из трейлера сериала «Все вместе» (2020) OKKO Studios

Фильмы

«Зов предков» — один из главных блокбастеров первой половины 2020 года. Ярчайшую экранизацию одноименной повести Джека Лондона, главную роль в которой исполнил звезда «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисон Форд, снял дебютировавший в художественном кино Крис Сандерс, известный по культовым мультфильмам «Лило и Стич» и «Как приручить дракона». Несмотря на наличие в кадре Форда (и еще целой плеяды знаменитых актеров, включая Карен Гиллан, Дэна Стивенса и Омара Си), основным действующим лицом картины стал пес Бэк, который был полностью отрисован на компьютере. К счастью, это тот редкий случай, когда графика добавляет персонажу в плане милоты, а не делает происходящее на экране антинатуралистичным.

Главная новинка недели для любителей острых ощущений — хоррор «Остров фантазий» Джеффа Уодлоу, автора очень интересного по задумке ужастика «Правда или действие», откуда он и перетащил в свой новый проект Люси Хейл (а еще в касте есть Майкл Пенья из «Столкновения»). По сюжету ленты, в основу которой лег одноименный сериал 20-летней давности, загадочный владелец тропического острова исполняет абсолютные любые желания своих гостей. Для последних это, как ни удивительно, оборачивается настоящим кошмаром, ведь фантазии нужно проживать до самого конца.

close Кадр из фильма «Остров фантазий» (2020) Кадр из фильма «Остров фантазий» (2020) Columbia Pictures

«Британский психопат» — отличный фильм категории «B», боевик с прекрасно сделанным экшном, который держит в напряжении от первой и до последней секунды. В центре истории — преступник, сбегающий из заключения ради мести людям, по вине которых стал убийцей.

Для аудитории чуть помладше (и взрослых, впрочем, тоже) прекрасно подойдет иранский мультфильм «Последняя фантазия». Колоритная анимация, в основу которой легла знаменитая «Книга царей», — яркий пример того, что достойные мультфильмы делают не только в США (что в целом и так понятно).

close Кадр из мультфильма «Последняя фантазия» (2018) Кадр из мультфильма «Последняя фантазия» (2018) Hoorakhsh studios

Фитнес

Самоизоляция в четырех стенах — отнюдь не повод забыть о своем теле и занятиях спортом, без которых едва ли возможно сохранить бодрость духа в условиях карантина. Самотренинг, конечно, лучше, чем ничего, но куда разумнее доверить это дело профессионалам. Например, из проекта #ФитнесПротивВируса, ежедневного цикла тренировок для всех возрастов и на разный вкус. Взрослые, в частности, могут попробовать себя в «Make body», универсальной тренировке на все группы мышц, а люди старшего поколения — в «Йоге для долголетия», специальной оздоровительной гимнастике в сочетании с базовыми элементами йоги. Найдутся здесь и занятия для младшей аудитории Okko — они составлены таким образом, чтобы даже самым неусидчивым детям было интересно посвятить свое время фитнесу.

close Okko Studios

Еда

Любителям еды (то есть практически всем) стоит присмотреться к серии онлайн-уроков от Novikov School. На этой неделе у подписчиков Okko вновь есть возможность улучшить свои кулинарные умения, а также пополнить личную книгу рецептов еще несколькими примечательными главами: от пасты Tricolor с соусом Карбонара и тартара из говядины с теплыми гренками до киша с судаком и укропом и вкуснейшего медовика.

close Novikov School

Лекции и онлайн-экскурсии

Естественно, нельзя оставлять без внимания и вопрос самообразования. В этом плане выбор еще более внушительный. Тут вам и проект «Третьяковка со Шнуром», в рамках которого лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проводят экскурсии по одному из главных художественных музеев страны, и лекции на абсолютно разные (но неизменно интересные) темы — к примеру, о феномене «Гарри Поттера» (ведет ее, к слову, сам Дмитрий Быков) или том, как эффективно работать вне офиса.

close Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и гендиректор Третьяковской галереи... Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии «Третьяковка со Шнуром», март 2020 года Пресс-служба видеосервиса «Окко»/РИА «Новости»

Театр

В качестве замены походу в театр, которые по-прежнему закрыты для зрителей, лучшим вариантом видятся онлайн-спектакли: на стартовавшей неделе среди прочего можно посмотреть знаменитую «Жизель» Адольфа Адана в исполнении труппы Мариинского театра, основанную на произведении Федора Достоевского постановку «Кафе Идиот» от «Балета Москва» и ознакомиться с представителями проекта «Точка пересечения», представляющего подписчикам Okko молодых звезд балета.

Для детей

Что касается детей, то им отлично подойдут цикл «Сказки на ночь», наполненные множеством незнакомых широкой аудитории народных сказок в исполнении популярных актеров, режиссеров, академиков и поэтов, а также максимально оперативные и вместе с тем подробные лекции-мультфильмы: в частности, про то, почему люди вообще стали разговаривать.

Концерты

Наконец, на начало майских праздников в Okko также запланированы два новых концерта в рамках цикла «Шоу On!». В пятницу для подписчиков выступит рок-группа «Рондо»» во главе с Александром Ивановым, в субботу — вечно молодой Дмитрий Маликов.

Остальные фильмы, сериалы и передачи представлены в списке ниже.

Понедельник

Ежедневный цикл онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса для подписчиков всех возрастов, благодаря которому можно поддерживать отличную физическую форму, не покидая дома. На понедельник, например, запланировано фитнес-занятие для детей 6-10 лет — максимально активное и заводное, чтобы младшая аудитория Okko, уделяя время спорту, ни на секунду не заскучала.

Всю неделю подписчики могут совершенствовать умения в готовке вместе с серией видеоуроков от Novikov School. Рецепты самые разнообразные — от запеченного цыпленка до равиоли с рикоттой и шпинатом.

В условиях самоизоляции не так просто держать рабочий настрой. О том, как организовать свое рабочее время, настроиться на работу вне офиса и многом другом, расскажет руководитель «Школы дизайна» «Сбербанка» Оливер Кемпкенс.

Культуролог Анастасия Четверикова раскроет все секреты Бэнкси, до сих пор главного представителя мирового стрит-арта, о котором слышали (и видели его работы) даже люди, очень далекие от мира современного искусства.

Премьера скринлайф-сериала «Все вместе».

Фантастический триллер «Остров фантазий» — о том, что иногда лучше, чтобы мечты так и оставались мечтами.

Старт первого сезона проекта «Страшные сказки: Город ангелов» со звездой «Игры престолов» Натали Дормер и Дэниэлем Дзоватто («Не дыши») в главных ролях. Действие спин-оффа «Страшных сказок» разворачивается в Лос-Анджелесе в 1938 году: два детектива, расследуя ужасающее убийство, сталкиваются с демонессой, способной менять обличия. Шоу доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».

Вторник

Очередная лекция писателя Дмитрия Быкова — на сей раз о »Гарри Поттере», возможно, главном детском произведении последних десятилетий.

Премьера иранской анимации «Последняя фантазия».

«2006 с Леонидом Парфеновым». Один из главных журналистов страны в рамках своей авторской программы рассказывает о наиболее важных событиях 2006 года в России и мире в целом.

Балет израильского хореографа Эяля Дадона «То, да не то» — о способности человека меняться духовно и физически. Поставлен специально для артистов балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это один из эпизодов проекта «Точка пересечения», знакомящего подписчиков Okko с молодыми талантами балета.

Криминальный боевик «Британский психопат» о беглом заключенном, который мстит тем, кто превратил его в безжалостного убийцу.

Среда

Супероперативный (всего три минуты!) экскурс о появлении речи для детей — да еще и в формате мультфильма.

Огромная коллекция фильмов «Все про спорт» — от байопика имени Пеле до основанной на реальных событиях драмы «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли.

Концерт певицы Варвары, заслуженной артистки России, наиболее известной по хиту «Грезы».

Полный сборник «Сказок на ночь» — множество (незаслуженно) малоизвестных народных сказок в исполнении популярных актеров, режиссеров, академиков и поэтов.

Четверг

Премьера комедийного шоу «Нагиев на карантине». Одно из главных лиц российского ТВ Дмитрий Нагиев и автор тех самых «Защитников» Сарик Андреасян воссоединились ради сериала на самую актуальную тему последних месяцев.

Для просмотра всей семьей — триквел доброго приключенческого фильма «Восточный ветер», новая глава истории о девушке Мики и ее верном скакуне Оствинде.

Очередной подарок поклонникам балета: знаменитая «Жизель» Адольфа Адана в исполнении труппы Мариинского театра.

Тем, кто соскучился по музеям (и просто людям, для которых слово «искусство» не пустой звук), обязателен к просмотру цикл «Третьяковка со Шнуром», благодаря которому каждый желающий может «прогуляться» по Государственной Третьяковской галерее (а также узнать много интересного о тамошних главных экспонатах) с ее директором Зельфирой Трегуловой и не нуждающимся в дополнительных представлениях Сергеем Шнуровым.

Пятница

Киноколлекция с говорящим названием «Для всей семьи»: от нового «Соника» до очередного хита Pixar «Вперед».

В свою очередь любители беспроигрышного тандема фильм+попкорн найдут много чего интересного в подборке «Смотрите кино со вкусом».

Новый онлайн-концерт из цикла «Шоу On!» — плавно вкатиться в последний месяц весны подписчикам поможет знаменитая рок-группа «Рондо» во главе с Александром Ивановым.

Суббота

Для самых экономных — коллекция фильмов со скидками.

Старт американского комедийного сериала «Бетти». Это молодежное шоу о группе девушек, разрушающих стереотип, что мир скейтбординга — только для парней. Доступно оно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».

Премьера остросюжетного триллера «Преследование». По сюжету молодая семья отправляется в автопутешествие, в ходе которого отец совершает безрассудный маневр в отношении водителя мини-вэна, — и в итоге тот начинает преследовать обидчика, заставляя мужчину бороться за свою жизнь и жизни близких.

Воскресенье

Если ваши дети (или вы сами) хоть раз задавились вопросом «почему чаинки собираются в центре стакана?», то самое время раскрыть этот секрет. Что особенно важно — всего за несколько минут и очень доступно.

«Балет Москва» предлагает завершить неделю просмотром постановки «Кафе Идиот» — это, на секундочку, лауреат «Золотой Маски — 2016» в номинации «Современный танец/Лучший спектакль», основанный на «Идиоте» Федора Достоевского.

Для любителей острых ощущений — хоррор «Гретель и Гензель», зловещая киноадаптация знаменитой сказки братьев Гримм, рассказывающая о девушке и ее младшем брате, которые отправляются в лес и находят хижину злой ведьмы, где их ждут угощения.