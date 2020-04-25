Диалоги о рыбалке: новые ценности корейского триллера «Время охоты»

По мере распространения технологий, социальных сетей и углубляющегося социального неравенства тема расслоения общества по признаку состоятельности и происхождения отвоевывает все больше места в развлекательном кино, а попытка героев преодолеть ловушку собственной неудачливости все отчетливее вырывается вперед по части внимания зрителей, вызывая к жизни самые неожиданные жанровые гибриды. Корейский триллер «Время охоты» начинается как бойкий фильм-ограбление в декорациях мрачной антиутопии, а уже ближе к середине сбрасывает с себя овечью шкуру, чтобы показать истинную природу триллера на выживание о расплате за мечты покинуть раз и навсегда границы собственной жизни.

close Кадр из фильма «Время охоты» (2020) Кадр из фильма «Время охоты» (2020) LiTTLE BiG PiCTURES

Усыпанные всевозможными призами от Каннской Золотой пальмовой ветви до «Оскара» американской киноакадемии «Паразиты» в прошлом году стали наглядным примером того, как принявшая западные правила игры Азия лишь обострила и усложнила проблемы капиталистического строя за счет особенностей своего культурного и общественно-политического развития. Фильм начинается в недалеком будущем — Южная Корея испытывает жестокий финансовый кризис, митингующие против политики МВФ сталкиваются с полицией на улицах, курс национальной валюты ушел в пике, деньги обесценились, обмен валюты запретили, а цены выросли в несколько раз. В такой непростой для страны момент главного героя встречают после отсидки в тюрьме двое друзей, которые рассказывают о своих трудностях на фоне футуристического Инчхона.

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Любопытно то, какой кульбит совершает ценностная картина фильма-ограбления, помещенного в новые культурные и экономические условия. На протяжении какого-то времени даже не замечаешь, что под расхожими фразочками о том, что «в этой дыре невозможно жить», мир сошел с ума, а принципы служат только лишней обузой, скрывается желание главных героев… рыбачить и париться в бане. И в этой обаятельной расстановке приоритетов кроется основной секрет фильма — несмотря на громоздкую антиутопическую реальность Южной Кореи, где километры ржавых труб скрывают от нищих неоновый блеск казино, несмотря на почти сказочного главного злодея, который словно проникает сквозь стены, любому зрителю будет легко соотнести себя с главными героями, чья цель — в кои-то веки — не бесконечный дорогостоящий угар, а подчеркнуто размеренная и спокойная жизнь.

close Кадр из фильма «Время охоты» (2020) Кадр из фильма «Время охоты» (2020) LiTTLE BiG PiCTURES

И хотя авторы не выпячивают эту тему, избавляя высокий градус напряженности фильма от побочной «социалки», главный вопрос, который остается после просмотра фильма — неужели в наступившей новой реальности (о которой так много рассказывают вышедшему из тюрьмы главному герою) нужно идти на рискованную авантюру и ставить на кон жизнь, чтобы отвоевать для себя кусочек даже не роскошной, а самой обыкновенной жизни? В этом смысле крайне удачным выглядит метафора рыбалки как несбыточного счастья для главных героев. Хотя в фильме и не звучит известный афоризм «хочешь помочь голодному, дай ему удочку, а не рыбу», его применимость к жизни трех молодых корейцев, оставшихся по воле сильных мира сего без возможностей для самообеспечения, оказывается налицо.

Кстати, как и в случае с «Паразитами», в перенаселенном мире со стершимися классовыми границами сюжетное движение фильма вперед происходит, когда на догонялки главных героев обращают внимание представители других звеньев пищевой цепочки. Только если в «Паразитах», как того и требует название, срабатывал принцип «снизу постучали», то во «Времени охоты» (опять-таки — в полном соответствии с названием) крупный хищник спускается откуда-то с самых высших уровней, чтобы отомстить за менее удачливого родственника, попавшего под горячую руку.

close Кадр из фильма «Время охоты» (2020) Кадр из фильма «Время охоты» (2020) LiTTLE BiG PiCTURES

«Время охоты» вряд ли станет большим кинособытием даже в условиях массового кризиса в индустрии, однако фильм безусловно порадует как готовых к новому поклонников жанра, так и тех, кому интересны основные тенденции современного кино, где Южная Корея явно продолжает наращивать свое влияние.