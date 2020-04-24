Двойной триумф Басты: кто победил на «Голосе»

В пятницу, 17 апреля, на Первом канале прошел десятый выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Голос.Дети», по итогам которого определились все финалисты проекта, — так называемый «Дополнительный этап». Согласно регламенту шоу, в его ходе участники, не прошедшие дальше по итогам раунда «Песня на вылет», получили шанс все-таки оказаться в решающей стадии: в каждой из команд для них оставалось по одному месту. Выбирали счастливчиков зрительским голосованием, которое после нашумевшей истории с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой проходило в несколько иной, более защищенной от накруток, форме.

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Первой на сцену отправилась тройка из команды Валерия Меладзе — Кристина Силлер, Кирилл Александров и Софья Туманова, однако последняя выступила по видеосвязи, поскольку простудилась. «Кто бы из вас не прошел в финал, знайте, вы уже победители», — произнес Меладзе. По результатам голосования в следующий этап прошла именно София. Она, по признанию наставника, растрогала до слез его своим исполнением.

Следующими выступили подопечные Полины Гагариной или, как выразился ведущий Дмитрий Нагиев, «брутальная команда»: Миржан Жидебай, Артем Фокин и Артем Морозов. Безусловным лидером был Артем Фокин, поразивший судей, и, как выяснилось позже — зрителей, исполнением третьей песни Леля из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова.

Открыла первый этап финала из команды Басты Софья Льорет с композицией «Любовь настала». Заданное лиричное настроение переняли Иван Кургалин и Олеся Казаченко. Одержала победу Казаченко, исполнившая Бони Тайлер »Total Eclipse of the Heart».

А теперь самое интересное — первой в рамках заключительного этапа выступила Софья Туманова из команды Меладзе. Финалистка спела песню «Колыбельная» Полины Гагариной.

«Сразу меня покорил его невероятный голос, звонкий, громкий с огромным диапазоном», — рассказала о следующем претенденте на победу Полина Гагарина. С финальным номером на сцену отправился Артем Фокин с песней Андреа Бочелли «Con te partirò».

Последний шанс проявить себя перед зрителями использовала Олеся Казаченко. В белом костюме и черных перчатках юная вокалистка выбрала в качестве последней (в рамках конкурса) песни — «Миллион роз» Аллы Пугачевой (и, судя по реакции судей, не прогадала).

«На этом все. Песен больше не осталось», — резюмировал Нагиев. Конкурсанты исполнили свои композиции, решающий выбор остался за зрителями. «Сезон был прекрасен, потому что совершенно фантастические были дети», — поделился впечатлениями от сезона Меладзе. Гагарина назвала участников шоу «первенцами» и поблагодарила Первый канал за возможность быть наставницей. «Саундтрек наших сердец», — не забыл поблагодарить Сергея Жилина Баста.

На этой душевной ноте Нагиев сперва объявил лучшего наставника сезона. Им стал Баста, статуэтку которому пообещали вручить после ее дезинфекции. Но для артиста триумф не закончился: победителем сезона по результатам зрительского голосования стала его подопечная Олеся Казаченко. Девушка, помимо прочих наград, получила возможность записать собственную песню.