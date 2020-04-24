Ничего святого: как «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом отрицает все

У влиятельного индийского наркобарона из Мумбаи, оказавшегося за решеткой, похищают 14-летнего сына Ови. Виновником становится его конкурент Асиф из соседнего Бангладеш, который фактически управляет столицей страны Даккой. Отец не соглашается на выкуп, приказывая своему ближайшему подчиненному Санджу вызволить подростка и вернуть его домой. Тот обращается к наемнику Тайлеру Рейку в исполнении Криса Хемсворта и дает сложнейшую миссию проникнуть к похищенному и вызволить его из страны.

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Режиссеры самого кассового фильма в мире «Мстители: Финал» братья Руссо сделали шаг в сторону от супергероики, но не порвали с комиксами. Напротив, они сами стали соавторами графического романа «Cuidad», который лег в основу картины «Эвакуация», вышедшей на платформе Netflix. Джо Руссо вдобавок написал сценарий, а в режиссерское кресло сел дебютант Сэм Харгрейв, который ставил трюки для «Мстителей». Происхождение Харгрейва чувствуется в каждом кадре, и не исключено, что в будущем мы получим нового Чада Стахелски и Дэвида Литча.

close Кадр из фильма «Эвакуация» Кадр из фильма «Эвакуация» (2020) imdb.com

Валлиец Гарет Эванс, наверное, сам того не осознавая, произвел в 2011 году революцию жанра боевика своим ставшим уже легендарным «Рейдом». В «Эвакуации» Крис Хемсворт проворачивает примерно то же, что и Ико Ювайс в криминальной дилогии. Красивая хореография боев подкреплена динамичными планами и соответствующим окружением. Фильм вообще многое берет от Эванса, но назвать это плагиатом нельзя, скорее — вариацией на тему. В «Эвакуации» катастрофически не хватает пространства, картина буквально давит на зрителя своей теснотой. Даже в те моменты, когда герои выбираются на автомобиле на открытую местность, камера мгновенно перемещается в салон и продолжает угнетать.

Харгрейв вообще оказался умелым режиссером и для дебюта выступил весьма зрело. В перерывах между стрельбой и драками нам рассказывается внятная история и дается бэкграунд главных героев. В определенный момент (примерно в середине) персонажам уже начинаешь сопереживать, а в концовке особо впечатлительные и вовсе не смогут усидеть на диване спокойно. Вообще, финальный эпизод на мосту через реку поставлен почти без изъянов. Наглядно показана расстановка сил, расположение всех действующих лиц не вызывает вопросов, и сами их поступки укладываются в логику картины. Но даже здесь Харгрейв умудряется запереть героев между машинами, образовавшими пробку на мосту.

close Кадр из фильма «Эвакуация» Кадр из фильма «Эвакуация» (2020) imdb.com

Отдельной похвалы заслуживает Хемсворт, предстающий эдаким универсалом, которому по плечу любая характерная роль. Он уже побывал могучим супергероем, комедийным супергероем, альфа-старшеклассником, тупым секретарем и спецагентом по отлову инопланетян. Здесь австралиец примерил на себя образ сверхсильного солдата с суицидальными наклонностями, который на абсолютно серьезных щах, без малейшей доли иронии, идет на врага в лобовую. И в его исполнении это каким-то чудом работает. Правда, там есть одна шутка, но вызовет она только горькую ухмылку любителей «Бойцовского клуба». В мире метамодернизма братьям Руссо и их сподвижникам удалось снять устаревшее по форме, но актуальное по содержанию кино.

«Эвакуация» — это, как принято сейчас говорить, олдскульный экшен, но не все так просто. Это стопроцентно постмодернистское зрелище, где во главе угла стоят релятивизм и нигилизм. Здесь есть ровно один отрицательный персонаж (похититель-наркобарон), один невинный (похищенный подросток) и целая россыпь людей, которые совершают нехорошие поступки, но понять их можно — так диктуют обстоятельства. Никакой морали нет, тем более в городе, которым де-факто управляет наркобарон. Порой он делает такие вещи, что в их правдивость верится с трудом. Но достаточно вспомнить, что реальный Пабло Эскобар взорвал реальный самолет, чтобы устранить одного неудобного ему человека, и вымышленный Асиф видится гангстером средней руки, правда с большими деньгами и, как следствие, возможностями. В общем, картина вырисовывается предельно грустной, а по другому, как считают братья Руссо, и быть не может.