«Долгожданный звонок»: Бабкина вышла на связь из больницы

Российская певица Надежда Бабкина впервые с момента госпитализации вышла на связь с близкими. Она позвонила из больничной палаты сыну и концертному директору своего театра Сергею Гороху, пишет «МК».

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Выяснилось, что идущую на поправку артистку после выхода из медикаментозной комы больше всего заботит день рождения внучки Марфы, парад Победы и то, как обстоят дела в ее театре.

«Это долгожданный звонок. Очень позитивная и радостная для всех нас новость. Одно дело — разговаривать с врачами, другое — услышать ее голос, понять, что все в порядке. Если уж она взяла трубку и позвонила мне, а вчера еще и сыну, то это уже о многом говорит», — сообщил Горох.

По его словам, о ходе лечения и своем самочувствии Бабкина коротко ответила, что «все нормально», предпочтя не развивать эту тему. Он отметил, что голос артистки не такой бодрый, как в обычное время, но в целом она звучала позитивно.

«Спросила, готовимся ли мы к дню рождения ее внучки Марфы, ей завтра исполняется пять лет, поздравим ли: «Вы все сделаете красиво?», «Естественно, — сказал я, — все будет хорошо, поздравим», — продолжил Горох. — Спросила про театр: «Что делать будем?». Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами.

Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены».

Директор театра отметил, что артистка пока не смотрит телевизор, хотя он у нее в палате есть. Поэтому в разговоре он больше вводил ее в курс дела, чем она рассказывала о себе. «Я, разумеется, не мог задавать прямые вопросы. Все, что Надежда Георгиевна сама посчитала бы нужным сказать, она бы сказала. Но сам звонок говорит, конечно, о многом. У нас в театре теперь очень приподнятое настроение», — сказал он, добавив, что Бабкина всем передала привет.

Напомним, что в начале апреля 70-летняя исполнительница попала в больницу с подозрением на коронавирус. По сведением издания Starhit, у нее была диагностирована «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом». Однако представители артистки информацию об обнаружении у нее COVID-19 опровергали.

Издание ссылалось на инсайдера, утверждавшего, что артистка более двух недель была подключена к аппарату ИВЛ. «В шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — говорил информатор портала.

В сети также обсуждалось, что ситуация Бабкиной якобы осложняется сопутствующими заболеваниями, в числе которых гипертония и дефицит гормонов щитовидной железы. Вместе с тем, известно, что незадолго до госпитализации она серьезно похудела, что также могло ослабить ее иммунитет.

На момент написания материала в мире зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла в конце предыдущего года на территории Китая, и около 191,4 тыс. летальных исходов. В России по состоянию на 24 апреля — примерно 68,8 тыс. заболевших и 615 умерших от COVID-19.