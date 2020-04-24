«Долгожданный звонок»: Бабкина вышла на связь из больницы

Бабкина впервые после госпитализации вышла на связь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Певица Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больничной палаты. Она связалась по телефону с сыном, а также концертным директором своего театра. По словам последнего, артистку больше всего интересовал день рождения пятилетней внучки, текущие дела в театре и Парад Победы.

Российская певица Надежда Бабкина впервые с момента госпитализации вышла на связь с близкими. Она позвонила из больничной палаты сыну и концертному директору своего театра Сергею Гороху, пишет «МК».

Выяснилось, что идущую на поправку артистку после выхода из медикаментозной комы больше всего заботит день рождения внучки Марфы, парад Победы и то, как обстоят дела в ее театре.

«Это долгожданный звонок. Очень позитивная и радостная для всех нас новость. Одно дело — разговаривать с врачами, другое — услышать ее голос, понять, что все в порядке. Если уж она взяла трубку и позвонила мне, а вчера еще и сыну, то это уже о многом говорит», — сообщил Горох.

По его словам, о ходе лечения и своем самочувствии Бабкина коротко ответила, что «все нормально», предпочтя не развивать эту тему. Он отметил, что голос артистки не такой бодрый, как в обычное время, но в целом она звучала позитивно.

«Спросила, готовимся ли мы к дню рождения ее внучки Марфы, ей завтра исполняется пять лет, поздравим ли: «Вы все сделаете красиво?», «Естественно, — сказал я, — все будет хорошо, поздравим», — продолжил Горох. — Спросила про театр: «Что делать будем?». Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами.

Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены».

Директор театра отметил, что артистка пока не смотрит телевизор, хотя он у нее в палате есть. Поэтому в разговоре он больше вводил ее в курс дела, чем она рассказывала о себе. «Я, разумеется, не мог задавать прямые вопросы. Все, что Надежда Георгиевна сама посчитала бы нужным сказать, она бы сказала. Но сам звонок говорит, конечно, о многом. У нас в театре теперь очень приподнятое настроение», — сказал он, добавив, что Бабкина всем передала привет.

Напомним, что в начале апреля 70-летняя исполнительница попала в больницу с подозрением на коронавирус. По сведением издания Starhit, у нее была диагностирована «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом». Однако представители артистки информацию об обнаружении у нее COVID-19 опровергали.

Издание ссылалось на инсайдера, утверждавшего, что артистка более двух недель была подключена к аппарату ИВЛ. «В шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — говорил информатор портала.

В сети также обсуждалось, что ситуация Бабкиной якобы осложняется сопутствующими заболеваниями, в числе которых гипертония и дефицит гормонов щитовидной железы. Вместе с тем, известно, что незадолго до госпитализации она серьезно похудела, что также могло ослабить ее иммунитет.

На момент написания материала в мире зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла в конце предыдущего года на территории Китая, и около 191,4 тыс. летальных исходов. В России по состоянию на 24 апреля — примерно 68,8 тыс. заболевших и 615 умерших от COVID-19.