Пандемия против авторского кино: COVID-19 поможет блокбастерам

Еще одним последствием пандемии коронавируса и предпринимаемых против нее мер для кинобизнеса может стать переосмысление репертуара кинотеатров — не исключено, что после всеобщей победы над COVID-19 на большом экране преимущественно будут показываться большие блокбастеры, тогда как фильмы «средней категории» и авторское кино по большей степени переведут в онлайн.

О переосмыслении кинотеатральной модели, в частности, задумались в AT&T, материнской компании Warner Bros., — ее главный операционный директор Джон Стэнки также считает, что после того, как пандемия утихнет, поведение потребителей может серьезно измениться.

Согласно Variety, еще до COVID-19 ситуация с фильмами, основанными на оригинальном контенте (а не относящимися к большим, всем известным франшизам), обстояла так себе — им приходилось отчаянно бороться за аудиторию, чтобы получить адекватную прибыть в прокате. В последние годы наметилась тенденция, что многие зрители ходили в кино только на популярные франшизы (или очень большие имена), оставляя без внимания проекты «средней категории».

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При этом, по мнению руководителей крупных кинокомпаний, в ходе карантина люди еще больше привыкли к просмотру фильмов через потоковые сервисы — и в дальнейшем, уже когда меры по противодействию коронавирусу будут менее жесткими (или исчезнут вообще), эта привычка у них останется, в результате чего билеты на авторское кино будут продаваться еще хуже. Подтверждают это и в студиях: например во все той же Warner Bros. (исходя из слов ее гендира Энн Сарнофф) наибольшую уверенность вызывает именно успех грядущих тентпол-проектов, включая «Чудо-женщину: 1984» с Галь Гадот в главной роли, а также новый фильм Кристофера Нолана «Довод» с мощным кастом Роберт Паттинсон и Аарон Тейлор-Джонсон).

В свете предстоящего вывода киноиндустрии из состояния анабиоза перед студиями стоит непростая задача по составлению графика премьер на ближайшие месяцы, и предпочтение здесь, скорее всего, будет отдано проектам, благодаря которым компании смогут заработать в том числе и на сопутствующих товарах (то есть опять франшизы), тогда как авторское (или просто среднего уровня) кино может оказаться на обочине.

В итоге некоторые фильмы, вероятно, попросту будут сразу же пускаться в онлайн-прокат. Такая судьба уже постигла «Артемиса Фаула» от Disney, «Любовничков» Paramount, а также «Моего шпиона» STX. В свою очередь мультфильм Universal «Тролли. Мировой тур», который появился одновременно на интернет-платформах и в кинотеатрах, установил в США несколько рекордов по сборам в нише цифровых релизов, показав наибольшую выручку в первый день и стартовый уикенд. Тут, правда, речь идет об уже известной зрителям (пускай и не самой популярной) франшизе, которая и в обычном прокате — не будь коронавируса — свои деньги бы, скорее всего, заработала.

Согласно экспертам, пандемия также может еще сильнее обострить отношения между кинотеатрами, стримингами и студиями — произойдет это на почве переносов многих фильмов в онлайн. В то же время представители кинотеатрального бизнеса в данном случае едва ли смогут действовать с позиции силы, учитывая связанный с карантином простой залов и потенциальное банкротство.