Сериал «Защищая Джейкоба»: мощнейшая судебная драма с Крисом Эвансом

Энди Барбер (Крис Эванс) — помощник окружного прокурора из небольшого городка в штате Массачусетс, похожий одновременно на Капитана Америку и канадского лесоруба. Друзей особо нет, зато есть чудесная жена Лори (Мишель Докери) и милый 14-летний сын Джейкоб (Джейден Мартелл). Энди начинает вести дело об убийстве сыновнего одноклассника. Однако вскоре под подозрением оказывается сам Джейкоб, а Энди впервые оказывается на противоположной стороне зала суда.

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В Apple возлагали большие надежды на экранизацию бестселлера «Защищая Джейкоба» Уильяма Лэндея — помощника окружного прокурора, ударившегося в писательство. Компания заказала производство всего сериала сразу, а на главные роли раздобыла самый звездный ансамбль, уступающий разве что «Утреннему шоу». У руля — Марк Бомбэк, сценарист последних «Планет обезьян» и ремейка «Вспомнить все». Режиссер всех восьми эпизодов — постановщик «Игры на понижение» Мортен Тильдум. Результат — один из сильнейших проектов 2020 года и, возможно, лучший сериал в оригинальной линейке Apple.

close Кадр из сериала «Защищая Джейкоба» Кадр из сериала «Защищая Джейкоба» Paramount Television

Еще пару лет назад это шоу точно оказалось бы на HBO, но текущая стриминговая гонка заметно изменила ландшафт индустрии. Бескомпромиссностью «Защищая Джейкоба» напоминает «Во все тяжкие» и «Настоящего детектива», пускай завораживающих кадров из-под руки оператора Джонатана Фримана и выходит в разы меньше. Хотя заголовок и вечная морговая синева изображения намекают на судебную драму, а завязка — на семейную, «Защищая Джейкоба» оказывается чем-то третьим. Сериал уделяет больше внимания не законодательной механике, а сопутствующему психологическому аду. Не экосистеме ячейки общества, а индивидуальным экзистенциальным дебрям. «Защищая Джейкоба», если угодно, говорит о вере (и самовнушении), при этом вообще не заходя на территорию религии. Есть вещи, в которых сложно признаться самому себе. Даже сидя в полном одиночестве в темной комнате со стаканом спиртного.

Сейчас принято во всем подряд искать что-то, способное утешить в сложившейся ситуации. Так вот: утешения не будет. Бомбэк и Тильдум с леденящей, почти финчеровской отстраненностью пропускают персонажей через жернова системы, не слишком щадя зрителя. Как «Бессонница» Кристофера Нолана заставляла вязнуть в полудремоте вместе с героем Аль Пачино, так и «Защищая Джейкоба» позволяет почувствовать изнурительность судебного процесса, чей груз навечно испортит любую осанку. Но, справедливости ради, (само)изоляционный лейтмотив, который уже везде мерещится, можно найти и здесь: Барберы по очевидным причинам не горят желанием выходить из дома.

close Кадр из сериала «Защищая Джейкоба» Кадр из сериала «Защищая Джейкоба» Paramount Television

Сериал регулярно подкидывает то детективные, то этические головоломки, при этом не предлагая конкретных ответов. Это делает его крайне неуютным. Неведение, в котором тонут Энди и Лори, передается через экран. С началом финальных титров восьмого эпизода напряженно выдыхаешь, но без малейшего облегчения. Поэтому «Защищая Джейкоба» понравится не всем (это подтверждают полярные рецензии критиков). Он оставляет после себя слишком уж сильный дискомфорт. Зато с большой долей вероятности у него сформируется преданная база поклонников.

Выступления Эванса и Докери явно отнесут к одним из самых удачных. Для экс-«марвеловца» это первая драматическая роль после развода с комикс-империей: в предыдущий раз он так же приковывал к себе внимание еще в «Сквозь снег» Пон Чжун Хо. А для Докери «Защищая Джейкоба» вполне может стать третьим важным пунктом на визитке — после «Аббатства Даунтон» и «Джентльменов» Гая Ричи. Еще в небольшой, но важной роли возникает Дж. К. Симмонс. В момент его появления можно выносить собственный вердикт шоу: если до сих пор не выходит проникнуться, лучше бросить это занятие, — видимо, как говорил его Флетчер в «Одержимости», оно «не в вашем, сука, темпе».