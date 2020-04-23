«Оставили меня без денег»: Волочкова заявила о краже

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что стала жертвой аферистов. У бывшей примы Большого театра с банковской карты было списано в общей сложности 192,5 тыс. рублей.

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22 апреля знаменитость стала получать уведомления о списании средств. В сообщениях также было написано, что за разъяснениями следует обращаться к судебному приставу.

«Однако судебные приставы на мои звонки не отвечают. Это безобразие! — рассказала Волочкова kp.ru. — У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг».

По словам артистки, ее помощник обнаружил на сайте приставов, что в 2017 году на нее подал в суд некое ООО «Тонус-клуб».

«Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют. Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции», — продолжила она.

Волочкова пожаловалась, что теперь у нее нет средств на оплату коммунальных услуг и на расходы, связанные с болезнью отца-инвалида, который нуждается в постоянном лечении и уходе.

«Куда теперь идти, кому жаловаться...На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях», — заключила звезда.

Ранее Волочкова обвинила в харассменте заслуженного артиста России Махара Вазиева, возглавлявшего балетные труппы в Мариинском и театре «Ла Скала», а в настоящее время руководящего балетной труппой Большого театра.

«Вазиев сразу показал всему театру свое истинное лицо тирана и во всеуслышание, в присущей ему вульгарной форме, указывая на меня, заявил: «А вот эта будет моей». Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в 19 лет», — поделилась Анастасия, подчеркнув, что в то время у нее был роман с Фарухом Рузиматовым, который был солистом Мариинского театра и ее первой серьезной любовью.

Балерина также отметила, что даже если бы ее сердце в тот момент было свободно, она бы никогда даже не подумала о том, что свою карьеру можно построить «через постель» влиятельного мужчины.

По словам Волочковой, Вазиев якобы «постоянно вызывал ее в кабинет для «личных бесед». Более того, он якобы выдвигал ей финансовые требования, предлагая «много ролей» в обмен на часть ее гонораров.

«На что Вазиев никак не рассчитывал, так это на то, что с таким положением дел и с такими предложениями я мириться была категорически не согласна. И ответила твердое «нет» на все его притязания и предложения», — сказала она.

Тогда артистку не стали увольнять из театра — вместо этого ей начали предлагать новые партии, по ее словам, «превращая жизнь в кошмар».

«Надеясь на то, что трудности испытаний перевесят и сломят мою волю, — пояснила балерина. — И все же я сумела разорвать этот порочный круг, прорвать блокаду Вазиева и в свободный период поехать танцевать в Японию. А позднее наладила контакты и с другими театрами, где впоследствии выступала. Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину».