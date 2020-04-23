«Переносить нельзя»: кинофестиваль в Торонто переводят в онлайн

Кинофестиваль в Торонто может пройти онлайн в сентябре из-за пандемии COVID-19 и ее последствий. Согласно организаторам, в настоящий момент они прорабатывают все сценарии и готовятся к проведению мероприятия в любой форме.

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Руководство ежегодного кинофестиваля в Торонто рассматривает варианты проведения мероприятия в цифровом формате. Традиционно TIFF проходит в начале сентября в кинотеатре Bell Lightbox, который к тому времени может остаться закрытым, передает Variety.

В отличие от других крупных кинофестивалей, отмененных или отложенных из-за коронавируса, мероприятие в Торонто в той или иной форме состоится в указанное время. Организаторы уже начали разрабатывать основу для виртуальной или потоковой альтернативы на случай необходимости удаленного проведения мероприятия.

«Переносить фестиваль прямо сейчас определенно нельзя. Хотя на основе всего, что мы изучаем, ситуация может ухудшиться в октябре или ноябре, если будет вторая волна», — сказала исполнительный директор TIFF Джоана Висенте.

По словам художественного руководителя кинофестиваля Кэмерона Бейли, у мероприятия еще «все впереди» — и оно в любом случае состоится. Придерживаясь обозначенных сроков и обдумывая планы на случай непредвиденных обстоятельств, руководство позиционирует кинофестиваль в Торонто как мероприятие, которое нельзя пропустить. По словам Бейли, студии и режиссеры по-прежнему активно предлагают свои фильмы для просмотра на кинофестивале. Тем не менее, даже если местные власти позволят провести мероприятие в кинотеатре, оно практически не сможет соответствовать формату прошлых лет.

«Мы знаем, что многие представители киноотрасли и делегаты не смогут приехать в Торонто, в то время как раньше они приезжали со всего мира, — сказала Висенте. — Это будет модифицированная версия фестиваля. Мы планируем установить на фестивале правила социального дистанцирования».

В свою очередь, Бейли добавил, что организация мероприятия будет наиболее трудной и тщательной, но на фоне отмены других фестивалей TIFF определенно выиграет.

«Конечно, мы будем следовать главным принципам общественного здравоохранения, что станет основной причиной принятия того или иного решения. Мы надеемся, что к середине июня мы сможем сообщить о том, к какому направлению мы склоняемся. Но мы точно проведем фестиваль в этом году», — сказал он.

Ранее Бейли и Висенте разместили на сайте TIFF видеообращение к аудитории на фоне закрытия городских кинотеатров. Они сообщили о стремлении провести фестиваль в сентябре и заявили о необходимости разработать стратегию проведения киносмотра в онлайн-режиме.

«Мы видим, что сейчас в вопросах планирования фестиваля велик фактор неизвестности, если говорить о том, кто приедет в сентябре. Поэтому мы рассматриваем как возможность проведения мероприятия в запланированном месте, так и возможность применения технологических инноваций, которые дадут нашим зрителям шанс поддержать кинематографистов, наших партнеров и всю индустрию», — сказали они.

На самом деле у организаторов кинофестиваля в Торонто нет выбора, поскольку он работает круглогодично как организация. В середине марта руководству пришлось закрыть кинотеатр Bell Lightbox, временно уволив персонал, а сентябрьский фестиваль является источником значительного дохода. Благодаря заработку на этом мероприятии руководство покрывает значительную часть финансирования других проектов. Тем не менее, кризис определенно подействует на потенциальных спонсоров, и выручка от проведения TIFF сократится.

Таким образом, организаторам фестиваля предстоит грамотно рассчитать свои возможности, сократить расходы и обратиться за государственной помощью. Вероятно, им также придется уменьшить сроки проведения самого мероприятия — как сообщают источники, обычная программа из 300 фильмов может сократиться вдвое.