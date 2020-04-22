Находится в разработке: «Мандалорца» продлили на третий сезон

Второй сезон сериала «Мандалорец» выйдет в октябре 2020 года, но его создатель Джон Фавро уже работает над третьим, пишет Variety. Уточняется, что проект находит на стадии предпроизводства.

«Мы только приступили к подготовке производства и надеемся на дальнейшие приключения для Мандалорца в третьем сезоне», — рассказал источник издания.

В статье утверждается, что Фавро «на протяжении некоторого времени» писал сценарий третьего сезона. Параллельно с этим 20 апреля глава отдела дизайна и вице-президент Lucasfilm Дуг Чан начал разрабатывать концепцию будущего шоу. Эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией. Он также уточнил, что «не представляет», почему отдел дизайна запустил работу уже на столь ранних сроках. Судя по всему, проект будет масштабным. Представители Disney и Lucasfilm пока не прокомментировали информацию.

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Слухи о разработке третьего сезона появились после того, как СМИ сообщили об окончании съемок второго сезона. Стриминговый сервис Disney+ успел завершить производство «Мандалорца» в начале марта, незадолго до того, как были приняты самоизоляционные меры.

Дата премьеры второго сезона намечена на октябрь 2020 года. Известно, что в актерский состав вернется Педро Паскаль и присоединятся Розарио Доусон, которая исполнит роль Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера. Ранее портал HN Entertainment со ссылкой на собственный источник сообщил, что в съемках «Мандалордца» принял участие Роберт Родригес. При этом не уточнялось, срежиссировал ли автор картин «Алит: Боевой ангел» и «Город грехов» проект полностью или выступил в качестве автора отдельных серий.

Согласно изданию, вместе с кандидатурой Родригеса рассматривался и Джеймс Мэнголд, известный по фильмам «Логан» и »Ford против Ferrari», однако тот опроверг слухи в своем Twitter.

«Не занимаюсь этим, и никогда не обсуждал это. Также советую фанатам обратить внимание на то, кто именно распространяет такие новости. Заметьте, что подобные сайты выдают гипотезу за факт», — ответил Мэнголд на репост режиссера Рона Ховарда.

В феврале этого года бывший гендиректор Disney Боб Айгер намекнул на создание нескольких спин-оффов сериала «Мандалорец». Он отметил, что в дополнительных проектах у популярного шоу появятся новые герои и злодеи. Сериал, ставший ответвлением саги «Звездные войны», вышел в ноябре 2019 года и снискал огромную популярность у зрителей — в большой степени из-за Малыша Йоды.

Помимо культовой саги, Disney готовит сразу несколько проектов по вселенной Marvel: сериалы «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном, который выйдет на онлайн-платформе в августе 2020-го, «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани (декабрь этого года), а также «Локи» с Томом Хиддлстоном (весна 2021-го). Кроме того, ожидаются сериал про джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и шоу о приключениях капитана разведки Альянса Кассиана Андора, который станет приквелом первого спин-оффа франшизы «Изгой-один. Звездные войны: Истории».