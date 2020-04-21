День созависимости: «Спутник» — русский хоррор про пришельца-паразита

Рецензия на российский сай-фай-хоррор «Спутник» с Акиньшиной и Бондарчуком

23 апреля в онлайн-кинотеатрах выходит «Спутник» — полнометражный дебют режиссера Егора Абраменко. Это научно-фантастический хоррор про советского космонавта, который возвращается на Землю с кровожадным инопланетным паразитом внутри своего тела. Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук, — последний также выступил в качестве продюсера. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что отмена оффлайн-проката может пойти картине только на пользу.

Пока Голливуд активно играет в пятнашки с расписанием блокбастеров, чтобы сохранить потенциальные сборы, российский кинематограф самоотверженно ныряет в онлайн. «КиноПоиск» выпускает «Фею» Анны Меликян 30 апреля только в стриминге, а не параллельно с театральным релизом, как планировалось. Неделей раньше на нескольких платформах появится фантастический хоррор Егора Абраменко «Спутник», еще недавно ждавший своего звездного часа в майские праздники.

Решение оставить дату премьеры в силе не оценила владелица нескольких кинозалов Юлия Солдатова. Она опубликовала у себя в Facebook открытое письмо продюсеру «Спутника» Федору Бондарчуку. «Рано хоронить оффлайн-кинотеатры», а «бросать своих во время общей беды нехорошо». Существенного резонанса, впрочем, почему-то не случилось, хотя в этом году индустрия может потерять 75 млрд рублей, и в будущем ограниченном прокате лента явно принесет кинотеатрам меньше, чем могла бы. Ассоциация владельцев кинотеатров пока занята продвижением декларации о добросовестной конкуренции. Пост Солдатовой упомянули в прессе всего дважды: в колонке Марии Кувшиновой для «Афиши» и в статье Ларисы Малюковой в «Новой газете». Профильные издания не обратили на него внимания. Сам Абраменко говорит, что расстроен разлукой с большим экраном, но поддерживает выход в онлайн как способ достичь зрителя.

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Кадр из фильма «Спутник» (2020) Кадр из фильма «Спутник» (2020)
Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Sony Pictures

Вынесем бизнес за скобки: в художественном плане «Спутнику» самое место в сети. Хотя продюсеры продают картину как крупнейший отечественный фильм весны, на деле это довольно камерная история в герметичных декорациях, без размаха. Сай-фай космический лишь формально: вне Земли происходит только страшно унылое бормотание двух астронавтов в прологе. Его стоит пережить; дальше начинается вполне симпатичное жанровое кино. Выйди лента Абраменко на условном Netflix, она вполне могла бы стать крепким хитом категории «Б». Не зря же она приглянулась отборщикам нью-йоркского фестиваля «Трайбека». Посмотрим, что случится у нас.

По древнерусской традиции «Спутник», разумеется, что-то там пытается ответить Голливуду, который все еще никого ни о чем не спрашивал. Фильм Абраменко в целом легко сжимается до фразы «Чужой» плюс «Веном» плюс «Жена астронавта» плюс позднесоветское ретро». История очаровательно незамысловатая, но складная. По дороге домой к космонавтам подсаживается какая-то мерзость, одного съедают, второй (Петр Федоров) становится носителем. Суровый военный Семирадов (Федор Бондарчук) сажает выжившего на карантин и приглашает из Москвы опальную ученую Татьяну (Оксана Акиньшина), чтобы вытравить непрошеного гостя из тела Героя СССР.

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Кадр из фильма «Спутник» (2020) Кадр из фильма «Спутник» (2020)
Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Sony Pictures

Придираться к «Спутнику» можно, но не хочется. В отличие от крайне проблемного «Аванпоста» Егора Баранова (где тоже играл Федоров), его совершенно не больно смотреть. Фильм рационально расходует запас напряжения, использует расхожие тропы по прямому назначению, а в конце делает милый сердцу твист в духе «Мира Дикого Запада». Акиньшина обворожительно буравит взглядом окружающих, Бондарчук выпускает пар в характерной роли бывалого вояки, Федоров не раздражает. Действительно неприятные ощущения вызывает разве что отвратительно (в хорошем смысле) нарисованный инопланетянин, похожий на перебродившего кофейного червя из «Людей в черном».

О глобальном смысле происходящего лучше не задумываться, но если попытаться выжать из «Спутника» мораль, получится достаточно забавно. Не факт, что это подразумевалось, однако выходит так, что все мы — кровожадные твари, которые по удачному стечению обстоятельств придумали себе мораль. В противном случае люди довольно быстро поубивали бы друг друга просто потому, что могут. Мысль откровенно депрессивная, зато ее компенсирует другая, — заигрывающая с парой важных скреп. Космос, конечно, наш, но без семьи он нам не очень-то нужен. Впрочем, самым важным кажется все-таки третий тезис: с оффлайн-кинотеатрами пока неясно, а вот Аллу Борисовну Пугачеву действительно еще рано списывать со счетов.

Фильм «Спутник» будет доступен на стриминговых сервисах more.tv, Wink и ivi.