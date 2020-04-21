Долги и кредиты: Ticketmaster отменила возврат за перенос концерта

Компания Ticketmaster столкнулась с коллективным иском, передает TMZ со ссылкой на одного из истцов. В документах, оказавшихся в распоряжении портала, утверждается, что дистрибьютор задним число изменил политику возврата билета — теперь он возможен только в случае отмены мероприятия. Ранее получить деньги обратно можно было и в случае переноса.

На фоне пандемии коронавируса большинство мероприятий, которые должны были пройти весной и летом, перенесли дату либо вовсе отменили.

Кроме того, согласно заявлению Live Nation, подразделению Ticketmaster и концертному промоутеру, крупные концерты и фестивали до осени 2021 года ждать точно не стоит. Теперь же из-за изменений в политике Ticketmaster люди не могут вернуть потраченные средства.

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Один из истцов Дерек Хансен рассказал, что потратил около $600 за два билета на концерт Rage Against the Machine в Окленде. Шоу должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса его перенесли, не назвав при этом новую дату. По словам Хансена, сейчас он как никогда нуждается в этих деньгах, поскольку ему нужно «покупать еду и другие необходимые вещи».

Представители Ticketmaster пока никак не комментировали изменения в политике возврата билетов. Между тем на днях компания заявила, что определилась с планами на ближайший месяц, в ходе которого вернет деньги за билеты на более 18 тыс. событий, которые были отложены или перенесены из-за коронавируса. По словам Live Nation, с 1 мая посетители смогут запросить возврат на те мероприятия, с момента покупки билета на которые прошло не более месяца. Так, вернуть средства смогут поклонники певицы Тейлор Свифт, которая была вынуждена отменить все шоу своего тура до конца 2020 года.

Из-за массового возврата билетов пострадали не только артисты и покупатели, но и сотрудники компании, которые остались без зарплаты.

Как сообщает Deadline, официальные представители Ticketmaster и Live Nation объявили о массовых сокращениях 16 апреля. Чтобы выстоять в это непростое время, компания даже урезала выплаты старшим руководителям, в том числе генеральному директору Майклу Рапино. Руководство Live Nation добровольно согласилось сократить его зарплату до 50% «в свете меняющихся обстоятельств, связанных с коронавирусом».

Из-за отсутствия доходов Ticketmaster прибегла к кредиту на $120 млн, однако не исключено, что к 9 мая сумму придется увеличить до $150 млн. Помимо летних мероприятий, у компании около 55 тыс. дат до конца года — откуда брать деньги для возврата средств, представители пока не знают, но надеются дать точный ответ позднее, когда будет «определенная ясность» в отношении открытия границ США.

По данным СМИ, компания Ticketmaster отменила или отложила около 30 тыс. мероприятий на 2020 год, доход от билетов которых составил около $2 млрд.