«Больно»: лишившаяся руки дублерша Миллы Йовович выиграла суд

Британская каскадерша Оливия Джексон выиграла один из этапов в длительной судебной тяжбе, цель которой — добиться адекватной денежной компенсации после страшной аварии на съемках фантастического боевика «Обитель зла: Последняя глава» в 2015 году, пишет Variety.

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Потерей руки, 17-дневной комой и множеством других увечий для Джексон закончились съемки погони на мотоцикле, во время которых в нее врезалась закрепленная на кране машины камера. По словам каскадерши, замысел создателей был в том, чтобы она ехала прямо по направлению к камере, которая бы взмыла ввысь при приближении к мотоциклу. Однако на деле ее не подняли в обозначенный момент, и случилось столкновение, из-за которого женщина получила невосполнимый ущерб здоровью и по сей день проходит курс реабилитации.

Недавно в южноафриканском суде прошли слушания, в ходе которых было постановлено, что южноафриканская компания, эксплуатировавшая камеру и съемочную машину, халатно спланировала и реализовала трюк. Также было принято решение о том, что вины самой Джексон в случившемся нет.

В рамках заседания было установлено, что аварию следует рассматривать как дорожно-транспортное происшествие и компенсацию Джексон должен будет выплатить Фонд ДТП Южной Африки (RAF). По словам судьи, RAF несет полную ответственность за восполнение убытков потерпевшей.

При этом, согласно СМИ, эти выплаты не сумеют полностью нивелировать потерянную карьеру Джексон и не покроют все ее жизненные потребности, связанные с инвалидностью. Дальнейшее судебное разбирательство по оценке компенсации, выплачиваемой каскадерше по схеме RAF, может состояться только через несколько лет.

В сентябре прошлого года адвокаты Джексон также подали в суд на создателей фильма «Обитель зла: Последняя глава». Ответчиками по иску выступали продюсер Джереми Болтон и режиссер Пол Андерсон. Однако в связи с тем, что суд Лос-Анджелеса не имел юрисдикции по этому делу, иск был отозван в ноябре.

«Я скучаю по своему старому лицу. Я скучаю по своему старому телу. Я скучаю по своей старой жизни. По крайней мере, у меня теперь наконец-то есть решение суда, которое доказывает, что этот трюк был плохо спланирован и что это не моя вина, — прокомментировала недавнее решение суда сама пострадавшая.

Но это действительно больно, что мне приходится жить с последствиями ошибок других людей. Никто из тех, кто совершил эти ошибки или получил прибыль от фильма ($312 млн. — «Газета.Ru»), не поддержал меня материально — за исключением короткого периода моей госпитализации в Южной Африке».

Адвокат Оливии Джулиан Чемберлейн убежден в том, что опасные трюки в фильмах всегда должны очень тщательно планироваться и реализовываться, а также подкрепляться страховкой, способной уберечь от серьезных травм, которые может получить любой член съемочной группы.

В своем иске к создателям боевика Джексон подчеркивала, что ее травмы стали результатом действий лиц, «которые предпочли безопасности финансовые соображения». Она также отметила, что сцена с погоней не входила в съемочный план на день происшествия. Вместо этого она готовилась к участию в эпизоде рукопашного боя, но утром в день съемки продюсеры сообщили ей об изменениях, несмотря на то, что для подобных сцен обычно требуется тщательная подготовка.

Кроме того, Джексон сообщила о том, что продюсеры ввели ее в заблуждение насчет страховых выплат после ДТП. Ей было обещано компенсировать все расходы на лечение, однако на деле оказалось, что страховая компания покрыла по счетам лишь $33 тыс.