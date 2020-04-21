Билет на COVID-19: в США готовятся к открытию кинотеатров

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил о возможном открытии на следующей неделе (а именно — 27 апреля) кинотеатров, отвечающих предписаниям по социальном дистанцированию и общим санитарным критериям, передает Deadline. Параллельно он разрешил не закрываться местным автомобильным кинотеатрам, соблюдающим директивы.

«Мы вернем жителей штата к безопасной работе», — пообещал Кемп.

Ожидается, что кинотеатрам также будет разрешено предоставлять услуги питания. Вместе с тем уже 24 апреля работу могут возобновить фитнес-центры, салоны красоты и студии боди-арта. Что касается баров, ночных клубов, аттракционов и концертных площадок, то об их открытии на данный момент речи не идет. Та же ситуация и со школами — ученики продолжают обучаться дистанционно.

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По словам Кемпа, в свете пандемии коронавируса общество должно быть готово к «новым нормам» и технологиям — например, «инфракрасным тепловизионным устройствам, через которые нужно будет проходить при входе в учреждения». Губернатор также пообещал удвоить тестирование граждан на COVID-19 на фоне возможного открытия публичных мест.

На момент написания статьи США являются абсолютным мировым лидером по числу заболевших и умерших от коронавируса, изначальная вспышка которого произошла на территории Китая в конце прошлого года, — около 800 тыс. человек и 43 тыс. соответственно. В Джорджии по состоянию на 20 апреля была выявлено без малого 19 тыс. случаев заражения (11-е место по стране) и 733 летальных исхода.

Заявление Кемпа прозвучало спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп представил свой трехступенчатый план по постепенному снятию карантина. На первом этапе предполагается, возобновление деятельности крупных заведений, включая рестораны, спортзалы и кинотеатры, который должны будут придерживаться «строгих требований» физического дистанцирования и санитарии. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями будет запрещено нарушать самоизоляцию, работать — при наличии подобной возможности — предписывается удаленно. При этом ограничения планируется снимать не одновременно по всей стране, но в каждом штате по отдельности. Принимать соответствующие решения о следовании рекомендационному плану по постепенному прекращению карантина будут губернаторы.

Пандемия коронавируса, вынудившая власти вводить жесткие карантинные меры, серьезно ударила по американскому (и не только) кинотеатральному бизнесу.

В данном случае показателен пример AMC Entertainment, крупнейшей сети кинотеатров в мире, о возможном банкротстве которой аналитики говорят уже не первую неделю. В сложившихся обстоятельствах представители индустрии пытаются постепенно прийти к понимаю, как жить дальше, когда карантин (хотя бы частично) прекратиться.

Одна из ожидаемых мер — рассадка зрителей по принципу шахматной доски, которая позволит соблюдать необходимые условия дистанцирования. Мультиплексы также планируют серьезно озаботиться вопросом дезинфекции: сидения и подлокотники будут проходить очистку после каждого сеанса, не говоря уже о комнатах ожидания и туалетах. Кроме того, посетителям будут выдаваться специальные чистящие салфетки для самостоятельной дезинфекции. Билеты, скорее всего, будут полностью переведены в электронный вариант контроля, дабы минимизировать число необязательных контактов зрителей и персонала.

Примечательно, что обратной стороной «шахматной» тактики видится ощутимое падение сборов не только самих кинотеатров, но и студий: следуя простой логике, максимальная вместительность каждого из залов сократится вдвое. Все это может привести к тому, что многие грядущие блокбастеры (например, новая часть «бондианы» или «Черная Вдова» от Marvel), на производство которых были потрачены немалые средства, заработают в прокате заметно меньше, чем рассчитывали.