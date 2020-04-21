Том Харди, Вэл Килмер, зомби и монстры: трейлеры недели

«Лицо со шрамом» («Capone»)

В сети появился долгожданный трейлер фильма «Лицо со шрамом», в котором звезда фильмов «Веном» и «Безумный Макс: Дорога ярости» Том Харди исполнил роль одного из самых знаменитых американских гангстеров довоенных лет — Аль Капоне. По сюжету один из самых ярких преступников времен сухого закона уединяется в своем особняке после тюремного заключения, где он вспоминает дни своей было славы и пытается справиться с тяжелой болезнью.

«Месть солдата» («A Soldier's Revenge»)

Вэл Килмер, Анна-Линн МакКорд, Нил Бледсо и Роб Майерс снялись в новом вестерне «Месть солдата», действие которого разворачивается после гражданской войны в США. По сюжету картины бывший солдат и охотник за головами Фрэнк Коннор решает прийти на помощь двум детям, которые просят его найти их мать. Но чтобы справиться с этой задачей, Коннору придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, от которого он так долго пытался сбежать.

«Демоны во мне» («Demons Inside Me»)

В трейлере к новому хоррору «Демоны во мне» девушка по имени Джейд отправляется вместе со своим парнем и его друзьями на Коста Рику, где компания молодых людей планирует развлечься и забыть о своих проблемах. В ходе общего веселья Джейд остается одна и испытывает серьезные психические проблемы, связанные с приступом ревности. Постепенно выясняется, что ее внутренние проблемы притягивают монструозных созданий из джунглей, которые забирают с собой во тьму ее знакомых.

«Розовый цвет» («The Color Rose»)

Фильм «Розовый цвет», трейлер к которому появился в сети на прошлой неделе, имеет все шансы встать в один ряд с классикой подростковых хорроров об американской глубинке. По сюжету семь старшеклассниц решают поиграть с темными силами, в обмен на исполнение своих желаний. Однако их игра достаточно быстро выходит из-под контроля и молодых девушек начинают находить мертвыми, а полиции приходится подыскивать ключи к загадкам, которые оставляет после себя таинственный убийца.

«Овидий и наука любви» («Ovid and the Art of Love»)

Судя по трейлеру к фильму «Овидий и наука любви», его создатели решили пойти по стопам База Лурмана и его хита «Ромео + Джульетта», перенеся в современность жизнь древнеримского поэта и сохранив рифмованные диалоги. По сюжету картины молодой поэт переезжает в Детройт, где оказывается в опасности из-за гнева «императора», вызванного его недавно сочиненным смелым поэтическим текстом о любви.

«Вкуснятина» («Yummy»)

В трейлере к бельгийскому комедийному зомби-хоррору «Вкуснятина» молодая пара решает сэкономить на пластической операции и с этой целью обращается за медицинской помощью в небольшую больницу в одной восточноевропейской стране. В одной из палат они обнаруживают связанную женщину в странном состоянии и решают освободить ее. Однако их желание помочь оборачивается массовым заражением опасным вирусом, который превращает своих носителей в кровожадных зомби.

«Тэмми всегда умирает» («Tammy Always Dies»)

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман снялась в канадской черной комедии «Тэмми всегда умирает» о женщине среднего возраста, которая не может наладить отношения с собственной дочерью и не может побороть тяги к саморазрушению. Однажды Тэмми получает результаты анализов и узнает, что она больна раком в терминальной стадии, после чего ее дочь обращается к телепродюсерам с предложением сделать из угасания ее матери реалити-шоу. Съемкам мешает внезапно проснувшаяся в Тэмми тяга к жизни.