«Люди станут добрее»: Дэвид Линч о плюсах коронавируса

Американский режиссер Дэвид Линч признался, что «очень хорошо» приспособился к ситуации, вызванной пандемией коронавируса. По словам 74-летнего постановщика, ему нравится уединение, из-за чего он не чувствует большой разницы между наступившим периодом локдауна и своей повседневной жизнью.

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«У меня много разных проектов, над которыми я могу работать в одиночку, так что для меня это не проблема», — цитирует Линча The Hollywood Reporter.

Он также подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах у него до сих пор «не было никаких проблем». «Пока что это действительно славно», — добавил режиссер.

Согласно автору «Твин Пикс», он не покидал свой дом уже длительное время: «Я просто сидел внутри, работая над проектами».

По мнению обладателя почетного «Оскара», пандемия может изменить человечество, а ее последствия вызовут перемены в людях.

«Сложно сказать, что будет дальше, но мне кажется, что мать-природа играет большую роль в том, что происходит. Говорят, на спутниковых снимках видно, что мир стал намного чище, так как люди перестали столь сильно загрязнять окружающую среду.

В некотором смысле — это более тихий, мирный, чистый и дружелюбный мир, — сказал Линч. — Многие люди хотят вернуться к работе уже сейчас, однако я не думаю, что это будет так просто. На мой взгляд, это продлится достаточно долго, чтобы в людях произошли перемены. Кажется, [люди могут стать] более духовными, добрыми, дружелюбными, заботливыми. И это будет действительно великий мир».

Кроме того, режиссер предположил, что не сможет снять что-то новое до того момента, когда будет открыта вакцина от COVID-19.

«Сейчас остановилось все [кинопроизводство], в котором — помимо тебя — участвуют другие люди. И это заставляет нас заниматься тем, что мы можем сделать сами. Например, я экспериментирую с музыкой. И могу экспериментировать с любым видом кинофильма, который способен сделать на компьютере, — пояснил постановщик. — Также могу работать в деревообрабатывающей мастерской и мастерить всякие штуки, пойти в студию живописи и рисовать. А работать над фильмами прямо сейчас невозможно, и я думаю, что в течение долгого времени мы не сможем вернуться к обычному кинопроизводству с большими командами. Просто пока что это слишком опасно, тут действительно есть о чем подумать. Мне действительно кажется, что я не смогу снимать кино, пока не будет вакцины.

Согласно Линчу, если бы у него сейчас была возможность вернуться к своей основной работе, то он был занялся сериалом, а не фильмом. По признанию режиссера, в данный момент он скептически относится к полнометражному формату — за исключением больших блокбастеров.

«У артхаусных фильмов [сейчас] нет ни единого шанса. <...> Опыт большого экрана прямо сейчас ушел. Однако он именно ушел, но не забыт», — добавил постановщик.

В заключение он подчеркнул, что не хочет полностью исключать своего возвращения в полный метр в будущем, параллельно вновь заявив о преимуществах ТВ-формата.

«Я действительно люблю продолжения историй, и кабельное телевидение для меня — новый артхаус, — сказал Линч. — Там у вас есть полная свобода. Конечно, звук не такой хороший, как в кино, картинка не такая большая. Однако телевизоры с течением времени становятся все больше и больше, лучше и лучше».

Напомним, что недавно на Netflix вышла короткометражка Линча под названием «Что сделал Джек?». Главные роли в неонуарном фильме исполнили сам Дэвид и обезьяна, которую постановщик на протяжении 17 минут допрашивал. Подробнее о ленте читайте здесь.