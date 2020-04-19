«Состояние улучшилось»: что известно о лечении Заворотнюк

Врачи возобновили активное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash без ссылки на источник.

Уточняется, что Заворотнюк пошла на поправку. Теперь артистку можно регулярно вывозить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.

На всех этапах лечения и транспортировки рядом с 49-летней артисткой по-прежнему находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.

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Впервые слухи об онкологическом заболевании Заворотнюк появились весной 2019 года. Родственники и представители актрисы ее состояние, как правило, не комментируют. В марте этого года дочь звезды Анна обратилась к своим подписчикам в Instagram, где призналась, что испытывает серьезные психологические проблемы в связи с болезнью мамы. По ее словам, пережить непростой период ей помогают близкие, друзья и все неравнодушные люди.

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете как это сложно — и я держу все глубоко внутри сердца. Я люблю всех, и я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдет радость и счастье», — написала Анна.

3 апреля сама Заворотнюк впервые вышла на связь в Instagram, чтобы поблагодарить свою группу поддержки за поздравления с днем рождения.

«Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям!» — добавила ее группа поддержки.

Под записью оставили комментарии многие подписчики, среди которых оказалась и супруга заслуженного артиста России Стаса Михайлова Инна, которая написала «Храни Господь!». Супруги были одними из первых звезд, которые публично просили остановить распространение ложных сообщений о состоянии здоровья актрисы, а также помогли организовать группу ее поддержки. Именно Михайловой и ответила Заворотнюк.

«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала она со своего личного аккаунта. Позднее она также поблагодарила Диму Билана в комментарии к публикации.

В свою очередь близкие Заворотнюк подчеркнули, что все, кто «сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления», делают возможным «чудо, которое обязательно случится». Они также назвали этот день рождения актрисы «особенным» для ее мужа Петра Чернышева.

«Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — их общая. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты», — говорится в тексте поздравления.