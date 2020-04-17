COVID-19 не помеха: «Голос» определил финалистов на фоне пандемии

Стали известны все финалисты шоу «Голос.Дети»

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Во время дезинфекции студии шоу «Голос.Дети» накануне прямого эфира, 16 апреля 2020 года Во время дезинфекции студии шоу «Голос.Дети» накануне прямого эфира, 16 апреля 2020 года
Во время дезинфекции студии шоу «Голос.Дети» накануне прямого эфира, 16 апреля 2020 года

Во время дезинфекции студии шоу «Голос.Дети» накануне прямого эфира, 16 апреля 2020 года

Артем Геодакян/ТАСС
Стали известны все финалисты седьмого сезона музыкального шоу «Голос.Дети». Ими оказались Кирилл Александров, Артем Фокин и Иван Кургалин, покорившие зрителей в ходе «Дополнительного этапа», который — несмотря на пандемию коронавируса — состоялся и прошел в прямом эфире.

В пятницу, 17 апреля, на Первом канале был показан десятый выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Голос.Дети», по итогам которого определились все финалисты проекта, — так называемый «Дополнительный этап». Согласно регламентам шоу, в его ходе участники, не прошедшие дальше по итогам раунда «Песня на вылет», получили шанс все-таки оказаться в решающей стадии: в каждой из команд для них оставалось по одному месту. Выбирали счастливчиков зрительским голосованием, которое после нашумевшей истории с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой проходило в несколько иной — более защищенной от накруток — форме.

Выпуск, к слову, стал первым для подходящего к своему завершению сезона, которая прошел в прямом эфире. Учитывая пандемию коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры в России, в преддверии съемок все помещения прошли дезинфекцию, тогда как всем участникам пришлось сдать тест на COVID-19. Кроме того, организаторами были запрещены рукопожатия и объятия.

Первыми среди участников в бой вступили подопечные Валерия Меладзе: София Бутаменок, Кирилл Александров и София Фоменко. Открыла выступление тройки Бутаменок, которая зарядила позитивом бодрым исполнением частушек Бабок-Ежек из мультфильма «Летучий корабль».

Следом на сцену вышел Александров, представивший на строгий суд зрителей свою версию «Cake by the Ocean» группы DNCE. Наконец, София спела «Паруса», совместный хит Мота и Zivert. Комментируя выступления команды Меладзе, каждый из наставников поблагодарил участников за их номера, тогда как сам Валерий признался, что гордится своими подопечными. В решающий раунд решением зрителей — и с внушительным отрывом — прошел Кирилл, набравший почти 60% голосов.

После прощания с выбывшими участниками настал черед команды Полины Гагариной, а именно — Таисии Скомороховой, Артема Фокина и Варвары Глуховой. Таисия исполнила (и параллельно очень классно станцевала) «Голоса» рэпера Звонкого, который несколько лет назад сам участвовал на «Голосе». Артем продемонстрировал весь свой вокальный талант благодаря «Опере №2», визитной карточке Витаса (что примечательно, в наиболее сложных моментах композиции исполнитель показывал абсолютный максимум — и звучало это не хуже оригинала).

В свою очередь Варвара спела песню самой Гагариной — «Шагай».

По окончании выступления Гагарина, обращаясь к своим, по ее же словам, «первенцам» (для Полины это был первый детский «Голос»), призналась им в любви, а также пожелала молодым исполнителям стать в будущем большими артистами. Дальше в итоге (справедливости ради, достаточно ожидаемо) пошел Фокин, забравший более половины зрительских голосов.

Завершали раунд члены команды Басты — Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, а также Иван Кургалин, для каждого из которых хип-хоп-артист подобрал по хиту. Так, Елизавете достался саундтрек «диснеевского» мультфильма «Холодное сердце 2» «Вновь за горизонт», Анне — композиция «Только с тобой» группы A'Studio (кажется, идеальный выбор для образа и голоса певицы), а Ивану — сверхпопулярный трек Димы Билана «На берегу неба».

Обсуждая последние номера вечера, Меладзе и Баста — помимо стандартных комплиментов конкурсантам — немного повздорили: Валерию не понравилось, что его коллега, давая оценку выступлению Кургалина, назвал лирические песни банальными.

По итогам голосования последнюю путевку в финальный раунд забрал все тот же Кургалин — и опять же с большим отрывом.

Добавим, что финал сезона должен пройти уже на следующей неделе — 24 апреля.