COVID-19 не помеха: «Голос» определил финалистов на фоне пандемии

В пятницу, 17 апреля, на Первом канале был показан десятый выпуск седьмого сезона музыкального шоу «Голос.Дети», по итогам которого определились все финалисты проекта, — так называемый «Дополнительный этап». Согласно регламентам шоу, в его ходе участники, не прошедшие дальше по итогам раунда «Песня на вылет», получили шанс все-таки оказаться в решающей стадии: в каждой из команд для них оставалось по одному месту. Выбирали счастливчиков зрительским голосованием, которое после нашумевшей истории с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой проходило в несколько иной — более защищенной от накруток — форме.

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Выпуск, к слову, стал первым для подходящего к своему завершению сезона, которая прошел в прямом эфире. Учитывая пандемию коронавируса и предпринимаемые в связи с ней меры в России, в преддверии съемок все помещения прошли дезинфекцию, тогда как всем участникам пришлось сдать тест на COVID-19. Кроме того, организаторами были запрещены рукопожатия и объятия.

Первыми среди участников в бой вступили подопечные Валерия Меладзе: София Бутаменок, Кирилл Александров и София Фоменко. Открыла выступление тройки Бутаменок, которая зарядила позитивом бодрым исполнением частушек Бабок-Ежек из мультфильма «Летучий корабль».

Следом на сцену вышел Александров, представивший на строгий суд зрителей свою версию «Cake by the Ocean» группы DNCE. Наконец, София спела «Паруса», совместный хит Мота и Zivert. Комментируя выступления команды Меладзе, каждый из наставников поблагодарил участников за их номера, тогда как сам Валерий признался, что гордится своими подопечными. В решающий раунд решением зрителей — и с внушительным отрывом — прошел Кирилл, набравший почти 60% голосов.

После прощания с выбывшими участниками настал черед команды Полины Гагариной, а именно — Таисии Скомороховой, Артема Фокина и Варвары Глуховой. Таисия исполнила (и параллельно очень классно станцевала) «Голоса» рэпера Звонкого, который несколько лет назад сам участвовал на «Голосе». Артем продемонстрировал весь свой вокальный талант благодаря «Опере №2», визитной карточке Витаса (что примечательно, в наиболее сложных моментах композиции исполнитель показывал абсолютный максимум — и звучало это не хуже оригинала).

В свою очередь Варвара спела песню самой Гагариной — «Шагай».

По окончании выступления Гагарина, обращаясь к своим, по ее же словам, «первенцам» (для Полины это был первый детский «Голос»), призналась им в любви, а также пожелала молодым исполнителям стать в будущем большими артистами. Дальше в итоге (справедливости ради, достаточно ожидаемо) пошел Фокин, забравший более половины зрительских голосов.

Завершали раунд члены команды Басты — Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, а также Иван Кургалин, для каждого из которых хип-хоп-артист подобрал по хиту. Так, Елизавете достался саундтрек «диснеевского» мультфильма «Холодное сердце 2» «Вновь за горизонт», Анне — композиция «Только с тобой» группы A'Studio (кажется, идеальный выбор для образа и голоса певицы), а Ивану — сверхпопулярный трек Димы Билана «На берегу неба».

Обсуждая последние номера вечера, Меладзе и Баста — помимо стандартных комплиментов конкурсантам — немного повздорили: Валерию не понравилось, что его коллега, давая оценку выступлению Кургалина, назвал лирические песни банальными.

По итогам голосования последнюю путевку в финальный раунд забрал все тот же Кургалин — и опять же с большим отрывом.

Добавим, что финал сезона должен пройти уже на следующей неделе — 24 апреля.