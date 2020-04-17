Спин-офф «Сияния»: Абрамс возьмется за Стивена Кинга

Режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot Productions займутся производством сразу трех сериалов для стримингового сервиса HBO Max, передает Variety.

Первый проект, получивший название «Оверлук», станет спин-оффом «Сияния» Стивена Кинга. Сериал будет состоять из 10 эпизодов и расскажет историю зловещего американского отеля «Оверлук», получившего известность после фильма Стэнли Кубрика в 1980 году.

Помимо Абрамса, продюсерами сериала назначены глава отдела телевидения Bad Robot Бен Стивенсон и исполнительный вице-президент подразделения Рэйчел Раш Рич. До этого режиссер уже работал с произведениями Кинга, сняв для Hulu сериал «Касл-Рок».

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Вторым проектом для платформы станет «Duster» («Тряпка»), действие которого развернется на юго-западе США в 1970-е годы. В центре истории окажется водитель криминального синдиката, который все глубже погружается на социальное дно. Cценарий к сериалу Абрамс напишет вместе с Латойей Морган, принимавшей участие в создании «Ходячих мертвецов».

О третьем шоу известно пока немного, кроме того, что его сюжет построен по мотивам истории Темной лиги справедливости из вселенной комиксов DC — супергероев, наделенных сверхъестественными и мистическими способностями. Кто из персонажей получит развитие в сериале, не уточняется, но у Абрамса много вариантов: в Темную лигу справедливости входят Джон Константин, Шейд, Мертвец, Мадам Ксанаду, Затанна, Доктор Мист и многие другие.

В команду исполнительных продюсеров всех трех проектов также войдет Дебора Снайдер («Хранители», «300 спартанцев»). Сценаристами выступят Джерард Джонстоун, Джек Керби и Джон Спейс. Глобальным дистрибьютером сериалов числится Warner Bros. Про актерский состав и дату премьеры пока ничего не известно.

«Какое удивительное начало нашего сотрудничества с Bad Robot Productions под руководством Джей Джей Абрамса и Кэти Макграт (жена Абрамса, и генеральный директор компании). — Что может быть лучше оригинальных идей Абрамса в сочетании с культовыми произведениями Стивена Кинга и вселенной DC?», — говорится в заявлении Кевина Рейли, директора по контенту HBO Max.

Ранее Deadline сообщило, что Bad Robot заключила контракт с компанией Warner Media, согласно которому выпустит фильм и сериал по мотивам серии комиксов DC «Темная лига справедливости». По слухам, сделка находилась на этапе переговоров — каких-либо подробностей о потенциальных проектах или персонажах на тот момент не было. Судя по всему, теперь речь идет только о сериале.

Последний фильм Абрамса «Звездные войны: Скайуокер. Восход» студии Disney в 2019 году принес миллиардную кассу. Такого результата лента достигла меньше, чем за месяц с момента выхода на экраны.

В настоящее время Абрамс также ищет шоураннеров для своей научно-фантастической драмы «Демимонд» («Demimonde») для телеканала HBO. По сюжету семья попадает в аварию, в результате которой мать впадает в кому, а ее дочь и муж переносятся в неизвестный мир.