«Ищем великих»: король фильмов категории «Б» открыл фестиваль

Обладатель почетной премии «Оскар» за вклад в развитие кинематографа, 94-летний режиссер фильмов «категории Б» Роджер Корман на своей странице в Instagram объявил о начале отбора фильмов для своего собственного Карантинного фестиваля.

«Надеюсь, вы остаетесь дома и бережете здоровье. Моя жена и я поступаем также. Мы бы хотели попробовать сделать кое-что вместе с вами. Мы ищем следующего великого режиссера. Поразительное число людей, завоевавших «Оскар», начинали вместе со мной», — сказал Корман.

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Среди голливудских звезд, чья карьера началась с сотрудничества с Корманом, есть такие знаменитые режиссеры и актеры, как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Джек Николсон, Питер Богданович, Чарльз Бронсон, Питер Фонда и Джеймс Кэмерон, а также Тимур Бекмамбетов.

«Поэтому мы решили запустить кое-что новое. Первый и, надеюсь, последний Карантинный фестиваль Кормана. Правила просты — вы должны снять короткометражный фильм у себя дома или во дворе. Он должен быть не длиннее двух минут. В нем могут сняться члены вашей семьи или кто-либо, проживающий вместе с вами. В качестве оборудования вы можете использовать свой мобильный телефон и лампы, которые стоят у вас дома. Сюжет может быть любой, какой вы только сможете придумать», — продолжил он.

Видео победителя легендарный голливудский режиссер и продюсер пообещал выложить в своих социальных сетях и на собственном сайте. По его словам, к фильму также будет сделан трейлер, а режиссер получит подписанный самим Корманом сертификат и награду «первого и последнего Карантинного фестиваля».

В комментарии к видеоролику Корман добавил, что на создание короткометражного фильма для его фестиваля у желающих есть две недели. Чтобы оживить процесс подготовки к фестивалю, он отметил в своем сообщении других режиссеров — Элая Рота («Хостел», «Кто там», «Жажда смерти»), Энди Мускетти («Оно», «Оно 2»), Питера Богдановича («Последний киносеанс», «Бумажная луна», «Все они смеялись»), Эми Холден Джонс («Кровавая вечеринка»), а также основателя трэш-студии «Трома» Ллойда Кауфмана.

Корман начал свою карьеру в кинематографе в середине 1950-х годов, когда киностудии в США стали постепенно отходить от «кодекса Хейса», служившего ориентиром для нравственной цензуры в Голливуде. Одновременно с этим ряд громких судебных дел положил конец действовавшей студийной системе, при которой восемь американских кинотрестов контролировали более 95% рынка.

Такая ситуация позволяла студиям не только производить фильмы, но также определять программную политику кинотеатров — чтобы получить право на демонстрацию дорогих фильмов с крупными звездами, они были вынуждены также приобретать в одном пакете с ними дешевые «фильмы категории Б» и устраивать двойные сеансы.

Когда эра киномонополий завершилась, у многих зрителей успел выработаться вкус к более легким и зачастую несерьезным фильмам. Роджер Корман стал одним из тех, кто почувствовал запрос со стороны аудитории и научился в сжатые сроки делать дешевые фильмы с необычным сюжетом, часто эксплуатирующим популярные «низкие» темы.

С 1955 по 1960 год он успел снять больше 20 фильмов, чьи сюжеты включали в себя элементы научной фантастики, хоррора или молодежной поп-культуры, а бюджет не превышал $100 тысяч. С наступлением шестидесятых Корман прославился как режиссер основательных экранизаций Эдгара По («Падение дома Ашеров», «Маска красной смерти», «Колодец и маятник»), а также как продюсер фильмов, послуживших отправной точкой для американской контркультуры («Дикие ангелы», «Трип»).